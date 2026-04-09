Cambios de conducta: qué dice el informe del jardín adonde iba el nene muerto en Comodoro Rivadavia

El padre de Ángel, el nene de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia por causas que investiga la Justicia, hizo público un informe del jardín de infantes al que concurría el menor donde se advertía sobre su cambio de conducta desde que comenzó la convivencia con su madre biológica tras quitarlo del entorno familiar paterno, donde había pasado sus primeros años de vida.