Cambios de conducta: qué dice el informe del jardín adonde iba el nene muerto en Comodoro Rivadavia
De acuerdo al informe suscrito por su maestra, Ángel exhibió evidentes signos de haber sido afectado negativamente por la restitución a su madre biológica, ordenada por la justicia chubutense.
El padre de Ángel, el nene de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia por causas que investiga la Justicia, hizo público un informe del jardín de infantes al que concurría el menor donde se advertía sobre su cambio de conducta desde que comenzó la convivencia con su madre biológica tras quitarlo del entorno familiar paterno, donde había pasado sus primeros años de vida.
Según ese documento, desde noviembre del año pasado, cuando pasó al cuidado de la progenitora, Ángel sufrió un evidente cambio de conducta. “Se observaron cambios en el alumno en los últimos días. El 7 de noviembre previo al retiro de la institución”, escribió la maestra en el informe.
“Ese día se lo vio exaltado, enojado, se mostraba angustiado en ciertos momentos, como el momento del trabajo en hoja en donde debía colorear una figura de bailarines, una actividad que generalmente disfruta. Se mostraba molesto, desganado, sin deseo de realizar la misma”, se añade en el documento que deberán analizar los investigadores.
Y se recalca que “minutos más tarde de su ingreso al jardín, expresó tener hambre no queriendo participar del momento de intercambio en música, lo cual es raro en él ya que disfruta las actividades que se le brindan”.
El menor, como ya se informó, llegó sin vida al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde se realizó la autopsia cuyos informes preliminares revelan "lesiones internas en la cabeza", colocando a su progenitora, bajo el cuidado de quien estaba, como la principal sospechosa en una causa preliminarmente caratulada como muerte dudosa, sin que por el momento se hayan realizado detenciones.
En ese marco, el miércoles se llevó a cabo un allanamiento en la casa de la madre biológica de la víctima para realizar una inspección ocular del lugar donde ocurrieron los hechos que derivaron en la muerte del nene, secuestrándose celulares y otros elementos de interés para la causa.
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