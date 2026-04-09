"Yo no maté a mi hijo", aseguró la madre biológica del nene fallecido en Comodoro Rivadavia

Sobre las circunstancias de la muerte del nene, Mariela dijo que "yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene; nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictos para que estén conmigo", planteó en declaraciones por ADNSur.

Embed - EXCLUSIVO | La madre de Ángel, el nene fallecido de 4 años en Comodoro Rivadavia, rompió el silencio