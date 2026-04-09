Ignacio Torres sobre el nene muerto en Comodoro Rivadavia: "Si la Justicia tuvo falencias, saldrá a la luz"
El gobernador de Chubut se expresó sobre el fallecimiento de Ángel, pidiendo "cautela" mientras se lleva adelante la investigación judicial. "No quiero demonizar a nadie", dijo.
El gobernador Ignacio Torres pidió cautela y remarcó la necesidad de esperar los resultados de la investigación judicial que se lleva adelante con relación al fallecimiento de Ángel, el nene de cuatro años que habría sido víctima de un extenso período de maltrato infantil.
El menor, como ya se informó, llegó sin vida al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde se realizó la autopsia cuyos informes preliminares revelan "lesiones internas en la cabeza", colocando a su progenitora, bajo el cuidado de quien estaba, como la principal sospechosa en una causa preliminarmente caratulada como muerte dudosa.
En ese marco, el mandatario de Chubut dijo que “es tremendo lo que pasó” pero afirmó que “lo que no puedo es anticiparme a algo que no está en los peritajes. No quiero demonizar a nadie ni hablar con certeza de algo que todavía tiene que investigar la Justicia”.
Con respecto a la tenencia que se le otorgó a la madre biológica cuando el nene había pasado sus primeros años de vida junto a su padre y la pareja, Torres advirtió que “obviamente, si la Justicia tuvo algún tipo de falencia, eso va a salir a la luz”.
“Si hubo falencias en su momento sobre el maltrato o violencia intrafamiliar, que es lo que leí en los medios (insisto: no es información oficial de ningún juzgado), obviamente que es algo para revisar y se va a saber en poco tiempo, también con los peritajes forenses”, precisó el gobernador de la provincia patagónica.
“Como es un tema muy sensible, hay que hablar con información real y no especular, pero sí, claramente estamos detrás del tema y todos queremos saber qué es lo que realmente pasó”, completó Torres en conferencia de prensa.
Por su parte, el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, expresó que el hecho que sacude al país “nos duele a todos”, pero se manifestó en el mismo sentido que el gobernador al pedir “prudencia” para “esperar que se tengan todos los resultados, que la Justicia actúe”.
“Vamos a exigir que se busquen todos los datos para definir qué es lo que pasó”, sostuvo, añadiendo que “es una noticia muy dolorosa y acompañamos a sus padres y familiares. Hay cuestiones que deben esclarecerse”, subrayó el jefe comunal.
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