Ignacio Torres sobre el nene muerto en Comodoro Rivadavia: "Si la Justicia tuvo falencias, saldrá a la luz"

“Como es un tema muy sensible, hay que hablar con información real y no especular, pero sí, claramente estamos detrás del tema y todos queremos saber qué es lo que realmente pasó”, completó Torres en conferencia de prensa.

Por su parte, el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, expresó que el hecho que sacude al país “nos duele a todos”, pero se manifestó en el mismo sentido que el gobernador al pedir “prudencia” para “esperar que se tengan todos los resultados, que la Justicia actúe”.

“Vamos a exigir que se busquen todos los datos para definir qué es lo que pasó”, sostuvo, añadiendo que “es una noticia muy dolorosa y acompañamos a sus padres y familiares. Hay cuestiones que deben esclarecerse”, subrayó el jefe comunal.