Presos engañaron a una joven con discapacidad y le robaron más de 30 millones de pesos
Los acusados, manipularon emocionalmente a la víctima durante años para que realizara transferencias millonarias.
Una grave estafa quedó al descubierto tras la denuncia de una familia de Rosario: dos presos alojados en una cárcel de Baradero engañaron a una joven con discapacidad y lograron que les transfiriera más de $30 millones a lo largo de casi dos años.
La madre de la damnificada presentó la denuncia en noviembre del año pasado, cuando se dio cuenta de que se habían aprovechado de su hija, quien sufre de microcefalia, retraso mental y trastornos del habla.
Según la investigación, los imputados, Martín Iván Patane y Alber Brolin Caba Martínez, están detenidos por delitos sexuales y compartían pabellón en una unidad penitenciaria bonaerense. Desde allí, y con acceso a teléfonos celulares, montaron la maniobra fraudulenta.
Uno de ellos inició contacto con la víctima y simuló una relación sentimental a distancia, aprovechándose de su vulnerabilidad. A través de videollamadas y mensajes, logró generar un vínculo de confianza y dependencia emocional, que luego utilizó para pedirle dinero bajo distintas excusas.
La investigación reveló que detrás de la maniobra estaban Martín Iván Patane (37 años, exempleado de una empresa de cable, de Marcos Paz) y Alber Brolin Caba Martínez (31 años, de nacionalidad boliviana, domiciliado en Escobar), ambos presos por delitos sexuales en la Unidad Penitenciaria de Baradero. Allí, los internos compartían pabellón y tenían acceso autorizado a teléfonos celulares.
En este contexto, el fiscal Aurelio Cicerchia explicó en la audiencia de imputación que el acceso a celulares fue clave para que los presos pudieran concretar el fraude. Según la acusación, Patane simuló una relación sentimental a distancia con la víctima y la manipuló emocionalmente con promesas falsas, como la de viajar a Rosario para un encuentro que nunca pensaba cumplir.
A través de videollamadas, el interno la ayudaba a contar billetes y le indicaba a qué cuentas bancarias debía transferir el dinero, generalmente usando locales de Rapipago. Además, le exigía que enviara fotos de los comprobantes por WhatsApp para asegurarse de que la plata llegara.
Transferencias millonarias y la decisión judicial
Entre 2023 y fines de 2025, la víctima transfirió un total de $31.485.500, distribuidos en cuentas de al menos 12 personas. Parte del dinero fue directamente a manos de los acusados, mientras que otros montos se enviaron a terceros que ahora también están bajo investigación.
El caso salió a la luz cuando la madre de la joven detectó un faltante significativo en los ahorros familiares y realizó la denuncia. A partir de allí, intervino el fiscal Aurelio Cicerchia, quien destacó que el uso de celulares dentro de la cárcel fue clave para concretar la estafa.
En la audiencia, el juez Alejandro Negroni dictó la prisión preventiva: dos años para Patane y tres meses para Caba Martínez. Además, se ordenó la prohibición de contacto con la víctima y su entorno.
Ambos quedaron imputados como coautores del delito de estafa, mientras la investigación continúa para identificar al resto de los involucrados en una maniobra que expone las fallas de control dentro del sistema penitenciario.
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