Fotos y videos: así levantó el Gobierno de Jorge Macri las reservas de estacionamiento irregulares
El Gobierno porteño removió más de 270 espacios de estacionamiento truchos para personas con discapacidad. Jorge Macri advirtió que se terminaron los vivos.
En el marco de una política de ordenamiento del espacio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que encabeza Jorge Macri removió cientos de reservas irregulares de estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad. A través de fotos y videos, las autoridades mostraron cómo desarticularon estos permisos vencidos, falsificados o correspondían a titulares fallecidos.
El mensaje de Jorge Macri: "Se terminaron los vivos"
El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, fue sumamente contundente respecto a los operativos realizados en la vía pública. "Basta de vivos. Se terminaron los estacionamientos truchos. En lo que va de 2026 levantamos 272 reservas irregulares", aseguró el mandatario a través de sus redes sociales, destacando que la ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Capital Federal.
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Según los datos oficiales compartidos por la gestión, del total de los espacios removidos, el 76% correspondía a reservas vencidas, en mal estado o fuera de uso, cuyos titulares jamás habían realizado el trámite de renovación. Además, se detalló que un 11% pertenecía a personas ya fallecidas, un 9% de los permisos estaban directamente adulterados y el 4% restante correspondía a demarcaciones no oficiales.
Prioridad para las personas con discapacidad
En la actualidad, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con alrededor de 4.000 espacios destinados a este fin. Desde el Gobierno aclararon expresamente que esta medida de control no es contra quienes cumplen con los requisitos vigentes.
Por el contrario, el objetivo principal es asegurar que las personas con discapacidad que realmente lo necesitan tengan su lugar garantizado. De esta manera, se busca promover un uso mucho más ordenado, legítimo y accesible de los espacios para estacionar en todas las comunas.
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