Fotos y videos: así levantó el Gobierno de Jorge Macri las reservas de estacionamiento irregulares

Prioridad para las personas con discapacidad

En la actualidad, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con alrededor de 4.000 espacios destinados a este fin. Desde el Gobierno aclararon expresamente que esta medida de control no es contra quienes cumplen con los requisitos vigentes.

Por el contrario, el objetivo principal es asegurar que las personas con discapacidad que realmente lo necesitan tengan su lugar garantizado. De esta manera, se busca promover un uso mucho más ordenado, legítimo y accesible de los espacios para estacionar en todas las comunas.