Prestadores en Discapacidad denuncian que no cobran desde octubre de 2025: "No podemos más"

Aunque rige la Ley de Emergencia en Discapacidad, reglamentada en 2026 tras los intentos del presidente Javier Milei por vetarla o modificarla, los prestadores aseguran que los pagos siguen sin regularizarse y explican que la situación impacta de lleno en la continuidad de terapias, traslados y acompañamientos.

La movilización es impulsada por la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) y los transportistas santafesinos. Durante la jornada, se realizará unaasamblea abierta para definir los próximos pasos del plan de lucha.

"La discapacidad es una causa de todos, no mires para otro lado", señalaron desde la convocatoria. Las organizaciones apelan al acompañamiento de toda la comunidad rosarina para evitar que el sistema de contención colapse definitivamente.

Demoras en los pagos en discapacidad

Los choferes particulares reportaron que persisten las demoras en los pagos que debían efectuar PAMI e Incluir Salud, que es el programa federal gestionado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para garantizar la cobertura médica a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) que no tengan obra social.

La convocatoria llega apenas una semana después de que el Ministerio de Salud aplicara un aumento del 5,87% en las tarifas del nomenclador del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, que son la guía para profesionales dedicados a diversos tratamientos terapéuticos.

El porcentaje fue calculado "sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a los meses de diciembre 2025 y enero 2026", como consta en la Resolución 340/2026 del ministerio a cargo de Mario Lugones.