Hasta qué hora se podrá ingresar a despedir a Indio Solari

Ante semejante afluencia de público que llega desde cada rincón del país, la gran incógnita de las últimas horas giraba en torno al horario de cierre de las puertas del polideportivo. Sin embargo, el entorno más íntimo del exlíder de Los Redondos llevó tranquilidad a la multitud al dar a entender que el velatorio no concluirá hasta que el último fanático haya podido despedirse.

A través de un comunicado oficial, la familia del músico fue tajante respecto a la flexibilidad del operativo. "Hay lugar para todos y todas los que quieran darle forma a su adiós", expresaron de manera oficial, una frase que complementa la postura previa del entorno, donde indicaron de forma abierta que "habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós".

De esta manera, las autoridades y los organizadores asumen que las puertas del Gatica permanecerán abiertas durante toda la noche y la madrugada, configurando una jornada extendida y sin un horario estricto de finalización, supeditado exclusivamente al flujo de la multitud.

indio solari avellaneda Hasta qué hora se podrá despedir a Indio Solari en el Poliderpotivo Gatica

Al mismo tiempo, los familiares describieron con enorme sensibilidad los momentos de profunda intimidad que se generan frente al féretro del "míster", en un marco donde conviven el respeto mutuo y la mística de las viejas misas de Patricio Rey.

"La fila avanza. La gente llega a verlo. Aplaude, llora, le habla, le canta, le tira flores, camisetas, banderas. La despedida del Indio es una rara mezcla de desgarro y agradecimiento eterno. Sigamos despidiéndolo así, tal como merece porque se lo ganó: en familia, en paz, hermanados por la belleza que coló en nuestras vidas. GRACIOSOS Y VALIENTES", indicaron.