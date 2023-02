Pronóstico del tiempo del fin de semana del 11 y 12 de febrero para Buenos Aires

Clima para hoy sabado 11 de enero de 2023

Para este sábado se espera una máxima de 39°, a registrarse entre las 16 y las 18 horas, cuando habrá que tener el mayor cuidado de no exponerse al sol no realizar actividades físicas al aire libre, usando ropa de colores claros y manteniéndose hidratado si no se puede evitar estar en la vía pública.