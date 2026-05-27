Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 27 de mayo
El frío y las buenas condiciones del clima se mantiene en el AMBA, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para una continuidad de semana con buenas condiciones del clima y todavía algo de frío, acompañado de una alerta por niebla que se mantiene, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El informe del organismo prevé un miércoles con niebla en la madrugada y mañana; cielo mayormente nublado en la tarde y parcialmente nublado en la noche; con temperaturas de entre 7 grados de mínima y 15 de máxima.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Del mismo modo, para la continuidad de la semana, el jueves se anticipa con todavía neblinas matinales y cielo mayormente nublado; mientras que el termómetro rondará entre 9 y 17 grados.
El alivio térmico se sentirá en el cierre de la semana, con un viernes que se presentaría con neblinas en la madrugada y mañana, y cielo mayormente nublado; junto a temperaturas estimadas en 11 grados de mínima y 17 de máxima.
Ya en el amanecer del fin de semana, el sábado mantendría las condiciones estables del clima, en una jornada que tendría neblinas y cielo parcialmente nublado, y otra vez frío, con marcas térmicas oscilando entre 8 y 18 grados.
La niebla parece al fin retirarse el domingo, en una jornada estable y con cielo parcialmente nublado; mientras que el termómetro mantendría la tendencia, con temperaturas de entre 8 y 18 grados.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario