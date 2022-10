Puerto Madero: hablaron los padres del chico de 13 años que murió atropellado

"Todos nos dijeron mentiras. A todos los chicos le dijeron que Thiago estaba en el hospital, pero el jefe de la Policía nos comentó que el choque fue seco y murió en el acto. ¿Por qué no nos dijeron en el momento lo que pasó en el momento?", reclamó Alberto.

Y agregó: "Mi hijo no era inquieto, eran 47 chicos con 4 maestros. Nosotros no sabíamos nada y en los noticieros ya decían el nombre de mi hijo".

Al ser consultado sobre el testimonio de los chicos, Alberto comentó: "Los compañeros de Thiago están todos traumados porque vieron lo que pasó y algunos padres quieren hacer algo. Del colegio no nos dijeron nada, no hubo explicación, no hubo contención, queremos justicia y que esto no ocurra más”.

padres chico atropellado en puerto madero

"Lo que pasó fue un descuido de la Directora. A mi me llamaron 14.50, diciéndome que mi hijo estaba descompuesto y si lo podía ir a buscar. Cuando estaba en camino me llamó la Directora y me pidió si podía traer el DNI mío y el de Thiago, y cuando llegué ella estaba llorando y no me decía nada", relató Mónica conmocionado.

Y añadió: "Después nos llevaron a la Comisaría con mi marido y no nos decían nada. Me tuvieron casi media hora esperando, encima tenía gente que me mandaba las condolencias y solo sabía que mi hijo estaba internado".

De acuerdo al testimonio de los estudiantes, el accidente se produjo cuando los chicos pidieron ir al baño y Thiago se sumó a último momento y cuando intentó cruzar lo atropellaron.

