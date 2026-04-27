Entradera, persecución y tiroteo en San Justo: un ladrón murió y otro fue detenido

Entradera, persecución y tiroteo en San Justo

Raid delictivo en San Justo: hay un ladrón abatido y buscan a un prófugo

En tanto, los otros dos delincuentes continuaron la fuga hasta la zona de Lezica y Pedriel, donde se produjo un fuerte tiroteo con uno de los policías.

En ese contexto, uno de los sospechosos, identificado como Kevin Igor Espinosa, de 26 años, resultó herido por un disparo de arma de fuego en el glúteo derecho. Fue trasladado de urgencia al hospital Hospital Ballestrini, donde finalmente murió. Por su parte, el efectivo policial resultó ileso.

En tanto, un tercer delincuente logró escapar a pie. Los efectivos lo perdieron de vista cuando ingresó al barrio conocido como “La Palito”. Hasta el momento permanece prófugo y es intensamente buscado.

La entradera en San Justo que dio origen a la persecución

La investigación permitió establecer que, alrededor de las 5 de la madrugada, los tres delincuentes habían participado de una entradera en una vivienda ubicada en la calle Pasteur al 4300. La víctima, una mujer de 46 años, reconoció sus pertenencias entre los elementos incautados por la policía.

Entradera, persecución y tiroteo en San Justo

Además, se constató que el Volkswagen Gol Trend utilizado por los delincuentes tenía pedido de secuestro activo desde el 25 de abril, solicitado por la comisaría de González Catán.

Entradera, persecución y tiroteo en San Justo

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática Homicidios departamental, a cargo del fiscal Adrián Arribas, quien dispuso la preservación del lugar y la intervención de peritos de la Policía Federal Argentina. Hasta el momento, no se adoptaron medidas contra el efectivo que participó del enfrentamiento.