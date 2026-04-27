Entradera, persecución y tiroteo en San Justo: un ladrón murió y otro fue detenido
Tras robar en la casa de una mujer, los delincuentes intentaron fugarse, pero fueron interceptados por la policía. Un tercer sospechoso está prófugo.
Un delincuente murió y otro quedó detenido tras una entradera en la localidad bonaerense de de San Justo, la cual derivó en una persecución y un feroz tiroteo con la policía. Un tercer sospechoso se encuentra prófugo y es intensamente buscado.
Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en la madrugada de este lunes, cuando personal del Comando de Patrullas Centro circulaba por la zona de las calles Almeira y Zinny. En ese contexto, los efectivos detectaron un Volkswagen Gol Trend con tres ocupantes que, al advertir la presencia policial, se dieron a la fuga.
Ante esta situación, se desplegó un operativo cerrojo para interceptar el vehículo. La persecución continuó hasta la intersección de Perú y La Rioja, donde los sospechosos abandonaron el auto y escaparon a pie.
En su huida, lograron subirse a un Peugeot 207, pero a pocos metros chocaron, lo que permitió la detención de uno de ellos, identificado como Joel Alexis Zalewski, de 24 años.
Raid delictivo en San Justo: hay un ladrón abatido y buscan a un prófugo
En tanto, los otros dos delincuentes continuaron la fuga hasta la zona de Lezica y Pedriel, donde se produjo un fuerte tiroteo con uno de los policías.
En ese contexto, uno de los sospechosos, identificado como Kevin Igor Espinosa, de 26 años, resultó herido por un disparo de arma de fuego en el glúteo derecho. Fue trasladado de urgencia al hospital Hospital Ballestrini, donde finalmente murió. Por su parte, el efectivo policial resultó ileso.
En tanto, un tercer delincuente logró escapar a pie. Los efectivos lo perdieron de vista cuando ingresó al barrio conocido como “La Palito”. Hasta el momento permanece prófugo y es intensamente buscado.
La entradera en San Justo que dio origen a la persecución
La investigación permitió establecer que, alrededor de las 5 de la madrugada, los tres delincuentes habían participado de una entradera en una vivienda ubicada en la calle Pasteur al 4300. La víctima, una mujer de 46 años, reconoció sus pertenencias entre los elementos incautados por la policía.
Además, se constató que el Volkswagen Gol Trend utilizado por los delincuentes tenía pedido de secuestro activo desde el 25 de abril, solicitado por la comisaría de González Catán.
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática Homicidios departamental, a cargo del fiscal Adrián Arribas, quien dispuso la preservación del lugar y la intervención de peritos de la Policía Federal Argentina. Hasta el momento, no se adoptaron medidas contra el efectivo que participó del enfrentamiento.
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