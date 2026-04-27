A qué hora termina el paro nacional docente de toda esta semana
El paro nacional docente universitario afectará las clases presenciales durante seis días consecutivos. Enterate a qué hora finalizará la medida de fuerza.
La última semana del mes de abril comenzó de manera muy accidentada en materia de educación y actividad escolar. El fuerte conflicto que mantienen los gremios con el Ejecutivo nacional sumó un nuevo y extenso capítulo, tras el inicio de un multitudinario paro nacional docente en reclamo por la actual situación presupuestaria.
Cuándo y a qué hora termina el paro nacional docente
La drástica resolución fue tomada por las autoridades del Congreso de CONADU e impactará fuertemente en todos los centros de estudio de nivel superior del país (y en todos aquellos colegios preuniversitarios que dependan directamente de esas instituciones). Según lo informado, la medida consistirá en un cese total de actividades que se extenderá por seis días consecutivos.
Esta profunda huelga que comenzó en las primeras horas de este lunes 27, con la inactividad por el feriado del miércoles 1 de mayo (Día del Trabajador) en el medio, finalizará a las 23:59 horas del próximo sábado 2 de mayo. Por lo tanto, el dictado normal de las clases académicas presenciales, e incluso virtuales, recién logrará reanudarse en su plenitud durante la mañana del lunes 4.
IMPORTANTE: Paro docente esta semana: cuándo y en dónde no habrá clases
Cuáles son los principales sindicatos que adhieren
La masiva medida de fuerza impulsada por los educadores universitarios afectará también el funcionamiento administrativo interno y de los hospitales que dependan de facultades de medicina, los cuales mantendrán guardias mínimas de emergencia. El paro cuenta con el rotundo aval de los siguientes gremios:
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CONADU: La Federación Nacional de Docentes Universitarios (que cuenta con más de 30 gremios de base integrados).
CONADU Histórica: Sumó al plan de lucha con mandatos firmes de base (como AGDUBA y ADIUNT).
Personal No Docente: Dependiendo el establecimiento, gremios clave como FATUN decidieron unirse al reclamo en jornadas específicas.
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