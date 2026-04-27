A qué hora termina el paro nacional docente de toda esta semana

Esta profunda huelga que comenzó en las primeras horas de este lunes 27, con la inactividad por el feriado del miércoles 1 de mayo (Día del Trabajador) en el medio, finalizará a las 23:59 horas del próximo sábado 2 de mayo. Por lo tanto, el dictado normal de las clases académicas presenciales, e incluso virtuales, recién logrará reanudarse en su plenitud durante la mañana del lunes 4.