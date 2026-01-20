Puerto Madryn: desconcierto por un contenedor que apareció flotando frente a la costa
Un contenedor vacío cayó al mar desde el muelle Almirante Storni, derivó por el Golfo Nuevo y terminó encallado frente a un club náutico, lo que activó un operativo de Prefectura y abrió una investigación interna.
La tranquilidad habitual de la costa de Puerto Madryn se vio alterada durante la tarde del lunes, cuando vecinos y deportistas advirtieron la presencia de un contenedor flotando a pocos metros de la orilla, en el Golfo Nuevo. Se trataba de un contenedor tipo reefer de 20 pies, completamente vacío, cuya aparición generó sorpresa, preocupación y una rápida intervención de las autoridades.
El episodio motivó un despliegue de la Prefectura Naval Argentina y puso bajo revisión los procedimientos operativos que se desarrollan en el principal muelle de la ciudad. De acuerdo con lo informado por medios locales y fuentes oficiales, el hecho se originó en el área del muelle Almirante Storni, más precisamente en el Sitio N° 3, en medio de una jornada marcada por fuertes ráfagas de viento.
Desde la Administración Portuaria de Puerto Madryn explicaron que el contenedor se encontraba sobre un semirremolque, listo para ser utilizado en la carga de pescado congelado proveniente de un buque amarrado. Sin embargo, la intensidad del viento terminó desplazando la estructura metálica, que cayó directamente al agua y comenzó a derivar mar adentro.
Tras el impacto, la situación activó de manera inmediata los protocolos de seguridad. Personal de la Prefectura Naval Argentina se dirigió a la zona y realizó un seguimiento del contenedor, que fue arrastrado por la marea hasta quedar encallado frente a las instalaciones del Club Náutico Atlántico Sud. Se trata de un sector muy frecuentado por vecinos, deportistas y amantes de las actividades acuáticas, lo que incrementó la atención sobre el episodio y la necesidad de actuar con rapidez para evitar riesgos mayores.
La imagen del contenedor flotando primero y varado luego a metros de la costa se viralizó rápidamente. Fotografías y videos comenzaron a circular en redes sociales y portales locales, alimentando la curiosidad y las preguntas sobre cómo una estructura de semejante tamaño había terminado fuera del circuito portuario. Para muchos residentes, la escena resultó tan insólita como inquietante, aunque con el correr de las horas se confirmó que no hubo personas heridas ni daños materiales de consideración.
Según los primeros partes oficiales, el contenedor no representó peligro ni para la población ni para el medio ambiente. Prefectura constató que no hubo derrames, episodios de contaminación ni afectaciones a la navegación en el Golfo Nuevo, uno de los espacios naturales más emblemáticos de la región. Además, se aclaró que la estructura se mantuvo vacía durante todo el incidente, lo que redujo considerablemente el nivel de riesgo.
Desde la Administración Portuaria señalaron que las operaciones en el muelle suelen realizarse bajo condiciones climáticas adversas y que el viento es un factor recurrente en la zona. No obstante, se inició una investigación interna para determinar si existió alguna falla en los sistemas de sujeción del contenedor o si las ráfagas registradas superaron los parámetros habituales previstos para este tipo de maniobras. El objetivo es establecer responsabilidades y evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
Mientras tanto, la Prefectura Naval Argentina mantuvo custodiada la estructura durante el tiempo que permaneció encallada frente al club náutico. Personal del Club Náutico Atlántico Sud colaboró en las tareas iniciales de contención, asegurando el contenedor para impedir que se desplazara nuevamente y pudiera convertirse en un obstáculo para embarcaciones menores o para quienes utilizan la zona de bajada al agua. El episodio, aunque no dejó consecuencias graves, volvió a poner en agenda la importancia de reforzar los controles y protocolos de seguridad en uno de los puntos clave de la actividad portuaria patagónica.
