Puerto Madryn: desconcierto por un contenedor que apareció flotando frente a la costa

contenedor puerto madryn

La imagen del contenedor flotando primero y varado luego a metros de la costa se viralizó rápidamente. Fotografías y videos comenzaron a circular en redes sociales y portales locales, alimentando la curiosidad y las preguntas sobre cómo una estructura de semejante tamaño había terminado fuera del circuito portuario. Para muchos residentes, la escena resultó tan insólita como inquietante, aunque con el correr de las horas se confirmó que no hubo personas heridas ni daños materiales de consideración.

Según los primeros partes oficiales, el contenedor no representó peligro ni para la población ni para el medio ambiente. Prefectura constató que no hubo derrames, episodios de contaminación ni afectaciones a la navegación en el Golfo Nuevo, uno de los espacios naturales más emblemáticos de la región. Además, se aclaró que la estructura se mantuvo vacía durante todo el incidente, lo que redujo considerablemente el nivel de riesgo.

Desde la Administración Portuaria señalaron que las operaciones en el muelle suelen realizarse bajo condiciones climáticas adversas y que el viento es un factor recurrente en la zona. No obstante, se inició una investigación interna para determinar si existió alguna falla en los sistemas de sujeción del contenedor o si las ráfagas registradas superaron los parámetros habituales previstos para este tipo de maniobras. El objetivo es establecer responsabilidades y evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

Mientras tanto, la Prefectura Naval Argentina mantuvo custodiada la estructura durante el tiempo que permaneció encallada frente al club náutico. Personal del Club Náutico Atlántico Sud colaboró en las tareas iniciales de contención, asegurando el contenedor para impedir que se desplazara nuevamente y pudiera convertirse en un obstáculo para embarcaciones menores o para quienes utilizan la zona de bajada al agua. El episodio, aunque no dejó consecuencias graves, volvió a poner en agenda la importancia de reforzar los controles y protocolos de seguridad en uno de los puntos clave de la actividad portuaria patagónica.