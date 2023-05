Puerto Madryn: se arrepintieron de remar en medio de ballenas y hasta Greenpeace los repudió

ballenas puerto madryn

Entre admiración y algo de temor, los kayakistas disfrutaron de la inusual compañía, aunque rápidamente se dirigieron hacia la costa.

"En Puerto Madryn hay una ley que prohíbe acercarse a menos de 300 metros de las ballenas. De esto yo me entero porque después de que apareció el video en redes sociales Prefectura me inicia un sumario porque claramente no se puede hacer", explicó Paolo en una grabación posterior acerca del episodio que vivió el 31 de agosto de 2022.

Paolo aclaró que "si bien son totalmente inofensivas, son mansas, la seguridad no está garantizada" cuando se trata de flotar junto a animales que pueden medir 14 metros y pesar 23.000 kilos cuando alcanzan la adultez.

Con los remos y el kayak, completamente fuera de su elemento natural, el hombre explicó: "un movimiento erróneo de la ballena me hubiera dañado".

Paolo también insistió en que "el video no está en venta", aunque le ofrecieron comprarlo. Hasta la organización ambientalista Greenpeace lo reprodujo esta semana en Twitter para generar conciencia en el marco de su campaña por la conservación del Mar Argentino.

https://twitter.com/GreenpeaceArg/status/1663591180183977984 Una pareja que se encontraba sobre una tabla de stand up en Puerto Madryn, tuvo un hermoso encuentro con ballenas francas australes



Estos animales son una de las tantas razones por las cuales debemos proteger el Mar Argentino



Via TikTok paoloosta pic.twitter.com/BavzfQJXfj — Greenpeace Argentina (@GreenpeaceArg) May 30, 2023

"No pienso lucrar con un momento que me regaló el universo, fue una maravilla y se viralizó sin querer. Lo mantengo porque amo a Puerto Madryn y quiero que todos vengan a conocer a las ballenas. Pasó hace un año, más de 200 canales del mundo lo quisieron comprar, yo lo único que quiero es que conozcan", agregó