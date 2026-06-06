A qué hora empieza este domingo el velatorio público de Indio Solari en el Polideportivo Gatica

Dispositivo de seguridad y sugerencias

Se dispondrá un operativo de vigilancia con 1500 efectivos; ya hay 700 presentes en el sitio.

Ante la previsión de una enorme concurrencia de seguidores, se recomienda tener en cuenta lo siguiente:

Habrá un extenso operativo de seguridad en los alrededores.

Se aconseja llegar con suficiente antelación debido a la magnitud del evento.

Si necesitas orientación sobre las vías de acceso, medios de transporte público para arribar al lugar, o detalles del operativo, avísame y te colaboro a planificar tu llegada.

Convocan a un banderazo en el Obelisco por Indio Solari para hoy

La repentina muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari, uno de los bastiones del rock nacional, paralizó a todo el país. Grandes y chicos se reunieron para celebrar una última misa ricotera. Esta vez, la tradicional fiesta se replicó en simultáneo en varias ciudades para despedir al ídolo que tuvo “el pogo más grande de la historia”.

Este sábado, la familia del músico confirmará el lugar del velorio donde se espera la llegada de miles de fanáticos. Además, durante la jornada habrá un banderazo en el Obelisco y el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Comodoro Rivadavia.

La decisión de que se realice este domingo el último adiós al fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tuvo un motivo clave: que los admiradores de otras provincias o países puedan trasladarse a Buenos Aires.

“Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. El sábado confirmaremos el lugar y la hora. Gracias por la paciencia, todo esto es muy difícil”, informaron desde las redes oficiales del músico, que murió este viernes en su casa de Parque Leloir.