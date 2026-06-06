A qué hora empieza este domingo el velatorio público de Indio Solari en el Polideportivo Gatica
Los fanáticos van despedir al artista en un encuentro masivo.
El velatorio público del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Carlos Alberto "Indio" Solari, se realizará este domingo a partir de las 11 en el Polideportivo "José María Gatica" ubicado en el partido bonaerense de Avellaneda.
Fuentes oficiales confirmaron a minutouno.com que ya comenzó el operativo para organizar el funeral de Indio en la sede deportiva ubicada en la avenida Bartolomé Mitre 5000, Villa Domínico, Avellaneda.
Se confirmó que el sitio del velatorio del Indio Solari será este domingo a las 11 horas. La ceremonia se realizará en el salón Gatica, ubicado dentro del Parque Domínico (cuyo nombre oficial es Parque Los Derechos del Trabajador) en la localidad de Villa Domínico, partido de Avellaneda.
Características del espacio
El predio es un área verde y polideportiva de acceso público, con 10 hectáreas situadas en Villa Domínico, dentro del Partido de Avellaneda, en el Gran Buenos Aires.
El lugar se denomina oficialmente Parque Los Derechos del Trabajador, y su nombre popular proviene de los terrenos que pertenecieron a su fundador, el ciudadano alemán Jorge Domínico.
Dispositivo de seguridad y sugerencias
Se dispondrá un operativo de vigilancia con 1500 efectivos; ya hay 700 presentes en el sitio.
Ante la previsión de una enorme concurrencia de seguidores, se recomienda tener en cuenta lo siguiente:
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Habrá un extenso operativo de seguridad en los alrededores.
Se aconseja llegar con suficiente antelación debido a la magnitud del evento.
Si necesitas orientación sobre las vías de acceso, medios de transporte público para arribar al lugar, o detalles del operativo, avísame y te colaboro a planificar tu llegada.
Convocan a un banderazo en el Obelisco por Indio Solari para hoy
La repentina muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari, uno de los bastiones del rock nacional, paralizó a todo el país. Grandes y chicos se reunieron para celebrar una última misa ricotera. Esta vez, la tradicional fiesta se replicó en simultáneo en varias ciudades para despedir al ídolo que tuvo “el pogo más grande de la historia”.
Este sábado, la familia del músico confirmará el lugar del velorio donde se espera la llegada de miles de fanáticos. Además, durante la jornada habrá un banderazo en el Obelisco y el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Comodoro Rivadavia.
La decisión de que se realice este domingo el último adiós al fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tuvo un motivo clave: que los admiradores de otras provincias o países puedan trasladarse a Buenos Aires.
“Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. El sábado confirmaremos el lugar y la hora. Gracias por la paciencia, todo esto es muy difícil”, informaron desde las redes oficiales del músico, que murió este viernes en su casa de Parque Leloir.
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