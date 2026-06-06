Lo buscaban por matar a un menor en Chile y descubrieron que estaba preso en CABA con una identidad falsa
El sospechoso, apodado “Nemo”, era buscado por un violento crimen en una feria navideña de Santiago. Fue interceptado por el Anillo Digital a bordo de un auto robado.
Un joven chileno buscado por Interpol acusado por asesinato de un menor de edad en su país fue detenido por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en mayo pasado cuando circulaba a bordo de un auto robado, con un nombre y documentación falsos.
Se trata de Demis Martínez Palma, quien era requerido por la justicia chilena por el homicidio de Javier Olivares Simao, de 17 años, ocurrido el 22 de diciembre de 2025 en la comuna Cerro Navia, en el noroeste de Santiago.
Ese día, Martínez Palma, conocido por el alias “Nemo”, se aprovechó de un descuido de la víctima en medio de una feria comercial, le arrebató la cadena y escapó. El chico había ido a comprar regalos para su familia. Enojado, el adolescente -junto a su tío y un primo- comenzó a perseguir al adolescente a los largo de varias cuadras hasta el interior del barrio.
Lo que no imaginaba Javier es que el ladrón estaba armado y que de un momento a otro, se iba a dar vuelta para amenazarlo. “Le dimos el alcance y el tipo estaba con un arma apuntándonos a menos de un metro. Le dijo: “Mato a tu papá o te mato a ti”. Y en ese trayecto mi sobrino se le abalanza y antes de abalanzarse el tipo le disparó a quemarropa", relató el tío en diálogo con el canal local Teletrece. El agresor escapó con rumbo desconocido y la víctima, a sólo dos días de Navidad, perdió la vida.
El prófugo se ocultaba en el Conurbano bonaerense y, al momento de ser interceptado, circulaba con documentación e identidad falsas a bordo de un vehículo robado.
La captura original ocurrió el pasado 21 de mayo, cuando agentes de la División Anillo Digital detuvieron la marcha de un Peugeot 208 con la numeración adulterada. El auto tenía pedido de secuestro por un robo a mano armada ocurrido días antes en la localidad de Wilde.
Sin embargo, una verificación fotográfica y un cotejo dactiloscópico, realizado por la División Actuaciones Judiciales de Alcaidías y la Dirección de Análisis y Monitoreo Delictual de la Policía de la Ciudad, permitieron certificar su verdadera identidad: el asesino permanecía bajo arresto con el nombre falso de Lisandro Keneth Sagredo Tauler.
Según Infobae, el prófugo chileno había sido arrestado el 21 de mayo por efectivos de la División Anillo Digital, junto a dos acompañantes, mientras circulaban en un Peugeot 208 con numeración adulterada y pedido de secuestro por robo agravado, a solicitud de la Comisaría de Avellaneda 5 de Wilde.
Portaba una cédula de identidad chilena y una licencia de conducir apócrifas, además de declarar un domicilio en la localidad bonaerense de Ciudadela, partido de Tres de Febrero.
Se espera ahora que la Embajada de Chile inicie el pedido de extradición para que sea llevado a su país a rendir cuentas con la Justicia.
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