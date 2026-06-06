Lo buscaban por matar a un menor en Chile y descubrieron que estaba preso en CABA con una identidad falsa

Lo que no imaginaba Javier es que el ladrón estaba armado y que de un momento a otro, se iba a dar vuelta para amenazarlo. “Le dimos el alcance y el tipo estaba con un arma apuntándonos a menos de un metro. Le dijo: “Mato a tu papá o te mato a ti”. Y en ese trayecto mi sobrino se le abalanza y antes de abalanzarse el tipo le disparó a quemarropa", relató el tío en diálogo con el canal local Teletrece. El agresor escapó con rumbo desconocido y la víctima, a sólo dos días de Navidad, perdió la vida.

El prófugo se ocultaba en el Conurbano bonaerense y, al momento de ser interceptado, circulaba con documentación e identidad falsas a bordo de un vehículo robado.

Detenido chileno El momento en que el acusado escapó luego de cometer el robo de la cadena.

La captura original ocurrió el pasado 21 de mayo, cuando agentes de la División Anillo Digital detuvieron la marcha de un Peugeot 208 con la numeración adulterada. El auto tenía pedido de secuestro por un robo a mano armada ocurrido días antes en la localidad de Wilde.

Sin embargo, una verificación fotográfica y un cotejo dactiloscópico, realizado por la División Actuaciones Judiciales de Alcaidías y la Dirección de Análisis y Monitoreo Delictual de la Policía de la Ciudad, permitieron certificar su verdadera identidad: el asesino permanecía bajo arresto con el nombre falso de Lisandro Keneth Sagredo Tauler.

Según Infobae, el prófugo chileno había sido arrestado el 21 de mayo por efectivos de la División Anillo Digital, junto a dos acompañantes, mientras circulaban en un Peugeot 208 con numeración adulterada y pedido de secuestro por robo agravado, a solicitud de la Comisaría de Avellaneda 5 de Wilde.

Portaba una cédula de identidad chilena y una licencia de conducir apócrifas, además de declarar un domicilio en la localidad bonaerense de Ciudadela, partido de Tres de Febrero.

Se espera ahora que la Embajada de Chile inicie el pedido de extradición para que sea llevado a su país a rendir cuentas con la Justicia.