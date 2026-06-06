Por el velatorio del Indio Solari, este domingo no se cobrará peaje en la Autopista Buenos Aires-La Plata

Cómo llegar en tren al velatorio del Indio Solari

Otra de las opciones más utilizadas es el Tren Roca.

Desde la estación Constitución, hay que tomar alguno de estos servicios:

Ramal La Plata

Ramal Bosques vía Quilmes

Las estaciones más cercanas al Polideportivo Gatica son:

Villa Domínico

Wilde

Desde cualquiera de ellas hay una distancia aproximada de entre 7 y 10 cuadras, que puede hacerse caminando o combinando con líneas de colectivo que circulan por la Avenida Mitre.

Colectivos para llegar desde el conurbano bonaerense

Para quienes viajen desde distintos municipios del AMBA, también existen varias líneas que pasan por la puerta del predio.

Entre las más importantes se encuentran:

Línea 178 (Florencio Varela y Nueva Pompeya).

(Florencio Varela y Nueva Pompeya). Línea 247 (Lanús, Quilmes y San Francisco Solano).

(Lanús, Quilmes y San Francisco Solano). Línea 293 (Lanús y Almirante Brown).

(Lanús y Almirante Brown). Línea 10 .

. Línea 24.

Estas líneas conectan diferentes localidades del sur del conurbano con la zona de Avellaneda y permiten llegar directamente al Polideportivo.