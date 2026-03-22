Punch no es el único: quién es Raquel, la ternera que superó el abandono y es viral

Desde la localidad de Tres Pozos, en la provincia de Córdoba, una historia de resiliencia animal ha capturado la atención de miles de usuarios en las plataformas digitales. La protagonista es Raquel, una pequeña ternera que fue rechazada por su madre y quedó al borde de la muerte debido a un cuadro severo de desnutrición. Su destino cambió de forma drástica cuando se cruzó en el camino de Gastón Britos, un médico veterinario especialista en grandes animales, quien asumió el desafío de salvarle la vida.