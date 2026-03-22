Punch no es el único: quién es Raquel, la ternera que superó el abandono y es viral
En vivo por C5N contaron la historia de este animal que estuvo a punto de morir, pero que sobrevivió gracias al trabajo de Gastón Britos. Los detalles.
Desde la localidad de Tres Pozos, en la provincia de Córdoba, una historia de resiliencia animal ha capturado la atención de miles de usuarios en las plataformas digitales. La protagonista es Raquel, una pequeña ternera que fue rechazada por su madre y quedó al borde de la muerte debido a un cuadro severo de desnutrición. Su destino cambió de forma drástica cuando se cruzó en el camino de Gastón Britos, un médico veterinario especialista en grandes animales, quien asumió el desafío de salvarle la vida.
En una entrevista brindada a C5N este domingo, Britos detalló la complejidad del caso y los desafíos que enfrentó desde el primer contacto con el animal. “Estos animalitos suelen morir en poco tiempo. A ella la pudimos encontrar y recuperar. El proceso es complejo”, relató el profesional, recordando que en los días iniciales Raquel estaba tan debilitada que carecía de las fuerzas necesarias para alimentarse por sus propios medios, requiriendo asistencia permanente para ingerir leche.
El caso de Raquel encuentra su origen en una situación habitual, aunque dolorosa, del entorno rural. Según explicó el veterinario, el rechazo de la madre suele ocurrir bajo circunstancias específicas de la naturaleza. “Suele ser cosas que pasan en la naturaleza. Raquel es hija de una vaquillona, es decir, su primera cría. El parto fue complicado y la madre terminó lastimada. De hecho, está en enfermería con un cuadro delicado. Pero la conexión madre e hija ya no está”, puntualizó Britos para esclarecer por qué la cría quedó desamparada.
La evolución de la ternera ha sido documentada minuciosamente en las redes sociales, permitiendo que una comunidad global se involucre emocionalmente con su mejoría. El veterinario destacó que el impacto del caso radica en la transparencia del tratamiento: “La gente pudo ver su recuperación en el día a día”, señaló, añadiendo que el público se siente atraído por la “pasión y amor por los animales” que se refleja en su labor diaria.
El hito más esperanzador de esta recuperación se produjo durante la transmisión en vivo de este domingo. Por primera vez desde su rescate, Raquel demostró autonomía al ingerir dos litros de leche directamente de un balde con tetina, sin necesidad de ayuda externa. “Esto es un avance tremendo”, celebró Britos, subrayando que la ternera ya muestra comportamientos vitales, como salir del galpón por iniciativa propia para buscar alimento, algo que parecía imposible apenas una semana atrás.
La repercusión de la historia ha trascendido las fronteras nacionales, generando una ola de solidaridad y mensajes de apoyo de todas partes del mundo. “He recibido muchos mensajes. Incluso hay gente que ofrece ayuda. Estoy muy contento por quienes me siguen”, confesó el especialista. Entre la vasta cantidad de seguidores que siguen el rastro de Raquel se encuentra incluso el cantante español David Bisbal, cuya interacción ha otorgado una visibilidad masiva a este caso de superación en el corazón del campo cordobés.
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