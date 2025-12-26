Aseguran que Pampita pasó la Navidad en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este: qué le pasó
La presunta presencia de la modelo en un reconocido centro médico uruguayo encendió las alarmas y generó todo tipo de especulaciones. Qué pasó.
Hace unos días Pampita llegó a Punta del Este para descansar, disfrutar del mar y pasar la Nochebuena y la Navidad en familia, acompañada por sus hijos y su pareja, Martín Pepa. Todo indicaba que serían días de calma absoluta, lejos del ruido mediático y las obligaciones laborales.
Sin embargo, la tranquilidad se quebró en la noche del 25 de diciembre, cuando cámaras de Farándula Show, replicadas luego por Cadena del Mar, captaron a la modelo ingresando al Sanatorio Cantegrill. Las imágenes no tardaron en viralizarse y, en pleno clima navideño, despertaron preocupación inmediata sobre su estado de salud y el de su entorno.
¿Porqué Pampita estuvo en el sanatorio?
Pampita no fue atendida ni ingresó por un problema propio ni de sus hijos. La modelo se encontraba acompañando a Felipe Mon, un adolescente de 17 años, hijo de Estefanía Novillo, su histórica maquilladora y amiga personal, quien necesitaba atención médica. En paralelo, Martín Pepa también aguardaba ser visto por una profesional de guardia.
Lejos de un cuadro grave o de una situación de urgencia extrema, el clima dentro del sanatorio fue de espera tranquila. Pampita se mostró serena, dialogó con el personal médico y permaneció varias horas acompañando a su entorno, tal como reflejaron las imágenes difundidas.
Al retirarse del lugar, la propia Carolina Ardohain llevó tranquilidad y despejó cualquier versión:“Vine a acompañar a una amiga, algo de una amiga, no tengo nada que ver. No es ninguno de mis hijos. No fue nada grave”, aseguró ante la guardia periodística. Visiblemente cansada, cerró el tema con una frase contundente: “No fue nada, tranquilos todos”. Una Navidad distinta, sí, pero sin mayores sobresaltos.
Así fue el viaje a Uruguay de Pampita y sus hijos
Antes de lo que ocurrió, Pampita se mostró con sus hijos en el viaje en avión que hizo a Uruguay. La más compinche de ella, siempre, es su nena de cuatro años, Ana García Moritán, con quien forma una de las duplas fashionistas favoritas de la moda. A menudo se muestran juntas en eventos, se visten en sintonía y en el traslado a Punta del Este eso quedó demostrado.
La modelo compartió algunas fotos del viaje en avión privado rumbo a Uruguay para pasar las fiestas con sus herederos. Sus hijos varones, Bautista, Benicio y Beltrán Vicuña, también fueron de la partida.
Cómoda, pero sin perder el glamour, la conductora se vistió de marrón chocolate de pies a cabeza, el color de moda en 2025. Combinó un conjunto de chaleco y pantalón oversize que en algunas tomas complementó con un blazer.
