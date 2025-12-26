Aseguran que Pampita pasó la Navidad en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este: qué le pasó

Lejos de un cuadro grave o de una situación de urgencia extrema, el clima dentro del sanatorio fue de espera tranquila. Pampita se mostró serena, dialogó con el personal médico y permaneció varias horas acompañando a su entorno, tal como reflejaron las imágenes difundidas.

Al retirarse del lugar, la propia Carolina Ardohain llevó tranquilidad y despejó cualquier versión:“Vine a acompañar a una amiga, algo de una amiga, no tengo nada que ver. No es ninguno de mis hijos. No fue nada grave”, aseguró ante la guardia periodística. Visiblemente cansada, cerró el tema con una frase contundente: “No fue nada, tranquilos todos”. Una Navidad distinta, sí, pero sin mayores sobresaltos.

Así fue el viaje a Uruguay de Pampita y sus hijos

Antes de lo que ocurrió, Pampita se mostró con sus hijos en el viaje en avión que hizo a Uruguay. La más compinche de ella, siempre, es su nena de cuatro años, Ana García Moritán, con quien forma una de las duplas fashionistas favoritas de la moda. A menudo se muestran juntas en eventos, se visten en sintonía y en el traslado a Punta del Este eso quedó demostrado.

La modelo compartió algunas fotos del viaje en avión privado rumbo a Uruguay para pasar las fiestas con sus herederos. Sus hijos varones, Bautista, Benicio y Beltrán Vicuña, también fueron de la partida.

Cómoda, pero sin perder el glamour, la conductora se vistió de marrón chocolate de pies a cabeza, el color de moda en 2025. Combinó un conjunto de chaleco y pantalón oversize que en algunas tomas complementó con un blazer.