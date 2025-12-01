Qué declaró la adolescente detenida por el asesinato de su novio en Lanús

Según su versión, en ese movimiento él recibió la puñalada y alcanzó a decir: “Me diste en el corazón”. La adolescente afirmó que luego ambos salieron en busca de ayuda y que ella misma llamó a una ambulancia.

En este contexto, N.M.S. reconoció que mintió inicialmente a la policía porque estaba asustada, dijo que él se había lastimado al intentar saltar una reja. Después del episodio, llamó a su padre, Martín Ramón Mena, detenido en la Unidad Penitenciaria Nº40, comunicación que resultó clave para los investigadores.

También contó que se comunicó con la madre de la víctima para avisarle que habían discutido, según su testimonio, la mujer le respondió: "¿Qué le hiciste a mi hijo?", lo que la dejó "temblando" y fue determinante para huir del lugar por miedo a represalias tanto de la familia como de la policía.