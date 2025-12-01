Qué declaró la adolescente detenida por el asesinato de su novio en Lanús
La chica de 16 años fue indagada por la Justicia en el marco de la causa que investiga el homicidio de Santiago Nahuel López Monte.
Declaró la adolescente de 16 años detenida por el asesinato de su novio, Santiago Nahuel López Monte, ocurrido el 26 de noviembre en una vivienda de Lanús.
La joven, identificada como N.M.S., había sido capturada en La Matanza, donde permanecía escondida en la casa de un familiar tras fugarse de la escena del crimen. Su ubicación se confirmó gracias a una llamada realizada desde un celular secuestrado en una unidad penitenciaria, lo que permitió rastrear su paradero.
Durante su indagatoria, ante el fiscal Juan Ignacio Colazo, de la UFI de Responsabilidad Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, relató que la víctima solía quedarse "días o semanas" en su casa y que la noche del hecho había regresado alrededor de las 20. Ambos se acostaron a dormir, pero horas más tarde comenzaron a discutir cuando ella quiso salir a comprar comida, a lo que él le habría respondido "dejame de joder", lo que desencadenó una fuerte discusión.
El conflicto continuó en el patio, cuando N.M.S. le pidió a López Monte que se retirara y que el forcejeo comenzó por las llaves de la casa y de la moto. Contó que, al romperse accidentalmente el asiento del vehículo, él reaccionó furioso y la amenazó: "Hija de puta, ¿qué hiciste? Te voy a matar".
Aseguró que corrió hacia el interior de la vivienda y que él la siguió, la tomó del pelo, la golpeó contra la puerta y la escupió. Ante esa situación, declaró que tomó un cuchillo solo para asustarlo: "Le amagué con el cuchillo hacia el pecho".
Según su versión, en ese movimiento él recibió la puñalada y alcanzó a decir: “Me diste en el corazón”. La adolescente afirmó que luego ambos salieron en busca de ayuda y que ella misma llamó a una ambulancia.
En este contexto, N.M.S. reconoció que mintió inicialmente a la policía porque estaba asustada, dijo que él se había lastimado al intentar saltar una reja. Después del episodio, llamó a su padre, Martín Ramón Mena, detenido en la Unidad Penitenciaria Nº40, comunicación que resultó clave para los investigadores.
También contó que se comunicó con la madre de la víctima para avisarle que habían discutido, según su testimonio, la mujer le respondió: "¿Qué le hiciste a mi hijo?", lo que la dejó "temblando" y fue determinante para huir del lugar por miedo a represalias tanto de la familia como de la policía.
