Qué diferencia a la Gripe H3N2 del Covid-19: las principales precauciones en caso de síntomas

El dolor muscular o en las articulaciones es otro síntoma básico de la gripe H3N2, especialmente en piernas, espalda y brazos aunque no sólo limitada a esas partes del cuerpo.

Síntomas de Covid-19

El paciente experimenta fiebre y tos además de dolor muscular, malestar general y fatiga, pero hay un síntoma característico que no se presenta en la influenza A: la pérdida de olfato (anosmia) y gusto (ageusia).

Con ese dato clave es posible discernir en la mayoría de los casos, pero no en todos, porque el Covid-19 asintomático es muy común. Por eso la consulta médica siempre es recomendable.

El mundo vivió una situación de caos, incertidumbre y volatilidad -aún con las medidas de aislamiento- debido a la pandemia de Covid-19, pero con el desarrollo de las vacunas y pasado el evento inicial la crisis sanitaria no tendría por qué repetirse.

En el caso de la gripe A (H1N1), la Argentina sufrió una verdadera crisis de contagios entre 2009 y 2010, lo que mantiene el estado de alerta por la confirmación de tres casos en menores de edad, dos en Santa Cruz y uno en la Ciudad de Buenos Aires.