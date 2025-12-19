Qué diferencia a la Gripe H3N2 del Covid-19: las principales precauciones en caso de síntomas
Las autoridades notificaron sobre tres casos de la nueva variante de gripe A en la Argentina, y explicaron cómo diferenciarla del Covid-19.
Ante la novedad de que se detectaron tres casos de la variante K de la gripe H3N2, también conocida como gripe A, las autoridades presentaron la lista de síntomas para alertar a la población, y para ayudar a distinguir los contagios de esa enfermedad con los de Covid-19, que provocó la pandemia en 2020.
Las dos enfermedades tienen en común que se contagian por las microgotas del aliento, o por estar en contacto con superficies contaminadas. Pero en general el Covid-19 tiene capacidad de propagación asintomática, cosa que la influenza A, o gripe H3N2, no.
Otra diferencia es que el Covid-19 tiene un período de incubación de entre 2 y 14 días y la gripe H3N2, uno de 1 a 4 días.
Síntomas de la gripe H3N2, o influenza A
Las personas pueden desarrollar síntomas respiratorios de un momento a otro, como una tos seca, dolor de garganta y congestión nasal. En algunos casos la persona experimenta secreción nasal y estornudos, y conforme pasan los días puede ocurrir que la tos se ponga más intensa.
A esto se le suma una fiebre de 38 grados o más. Ese cuadro de temperatura elevada incluye escalofríos, malestar general y una sensación intensa de cansancio.
El dolor muscular o en las articulaciones es otro síntoma básico de la gripe H3N2, especialmente en piernas, espalda y brazos aunque no sólo limitada a esas partes del cuerpo.
Síntomas de Covid-19
El paciente experimenta fiebre y tos además de dolor muscular, malestar general y fatiga, pero hay un síntoma característico que no se presenta en la influenza A: la pérdida de olfato (anosmia) y gusto (ageusia).
Con ese dato clave es posible discernir en la mayoría de los casos, pero no en todos, porque el Covid-19 asintomático es muy común. Por eso la consulta médica siempre es recomendable.
El mundo vivió una situación de caos, incertidumbre y volatilidad -aún con las medidas de aislamiento- debido a la pandemia de Covid-19, pero con el desarrollo de las vacunas y pasado el evento inicial la crisis sanitaria no tendría por qué repetirse.
En el caso de la gripe A (H1N1), la Argentina sufrió una verdadera crisis de contagios entre 2009 y 2010, lo que mantiene el estado de alerta por la confirmación de tres casos en menores de edad, dos en Santa Cruz y uno en la Ciudad de Buenos Aires.
