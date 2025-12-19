Llegan las tormentas a Buenos Aires y baja la temperatura: los detalles del Servicio Meteorológico Nacional

lluvias y viento Lluvias y vientos fuertes.

Llegan las tormentas al AMBA: todos los detalles

El SMN anticipó que, desde la madrugada de este sábado, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores afrontarán tormentas aisladas. Hacia la mañana, habrá tormentas y, durante la tarde, bajará la intensidad, con lluvias aisladas que se disiparán hacia la noche. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente intensas ráfagas que puede alcanzar los 50 km/h.