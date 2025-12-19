Llegan las tormentas a Buenos Aires y baja la temperatura: los detalles del Servicio Meteorológico Nacional
El fin de semana arrancará con un clima sumamente inestable que no se extenderá al domingo, aunque sí afectará al termómetro. Todos los detalles.
Luego de algunas jornadas de calor por encima de los 30 grados, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un breve respiro previo a Navidad: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó la llegada de lluvias y tormentas que generarán un leve descenso en las térmicas.
En este sentido, el organismo se encargó de detallar cómo estará el clima durante este fin de semana y cuáles son las precauciones a tener en cuenta.
Llegan las tormentas al AMBA: todos los detalles
El SMN anticipó que, desde la madrugada de este sábado, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores afrontarán tormentas aisladas. Hacia la mañana, habrá tormentas y, durante la tarde, bajará la intensidad, con lluvias aisladas que se disiparán hacia la noche. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente intensas ráfagas que puede alcanzar los 50 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
En tanto, el domingo no habrá lluvias, pero sí el cielo estará muy nublado durante toda la jornada. Tanto el sábado como el último día del fin de semana, la máxima no superará los 30 grados, significando un alivio para porteños y bonaerenses.
Sin embargo, la "paz" para quienes odian el calor extremo durará poco: a mediados de la próxima semana habrá nuevamente térmicas que podrían tocar los 35 grados.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
