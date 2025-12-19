La Ciudad de Buenos Aires prohíbe la pirotecnia ruidosa para cuidar a las personas, los animales y el ambiente
La importante iniciativa apunta a proteger a personas con autismo, adultos mayores, y perros y gatos, que se ven severamente afectados por el intenso ruido.
Con el objetivo de resguardar a niños, personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), adultos mayores, animales y el entorno natural, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó la prohibición de los fuegos artificiales con “efecto audible” en toda su jurisdicción.
Al respecto, Jorge Macri manifestó: “Prohibimos el uso de pirotecnia con efecto audible en toda la Ciudad. La pirotecnia sonora afecta la salud de personas mayores, con TEA y de bebés. Además, provoca daños a los animales y al ecosistema. Esta decisión también responde a un pedido que escuchamos de forma recurrente en las reuniones de vecinos”.
Alcance de la nueva normativa
Por instrucción del jefe de Gobierno, la Agencia de Protección Ambiental (APRA) actualizó el marco regulatorio para limitar el estruendo en el territorio porteño. Los puntos clave de la medida incluyen:
Ciudad silenciosa: se define a la Capital Federal como “zona calma libre de pirotecnia”, restringiendo cualquier dispositivo “con efecto audible”.
Eventos oficiales: el decreto prohíbe taxativamente “el uso de artículos y artificios de pirotecnia y de estruendo en todo evento o espectáculo organizado por el Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires”.
Ampliación de derechos: si bien desde 2020 existía una restricción en áreas específicas (como hospitales y reservas ecológicas), esta nueva norma extiende la protección a cada barrio de la Ciudad.
Excepciones y marco legal
La APRA, como entidad encargada de velar por la salud y el entorno urbano, aclaró que quedan fuera de esta prohibición los elementos destinados a señales de auxilio, el uso por parte de Fuerzas de Seguridad o Defensa Civil, y tareas técnicas que los requieran por seguridad.
Esta iniciativa se apoya en el principio constitucional local (Artículo 26), que sostiene que “el ambiente es patrimonio común y toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo, en provecho de las generaciones presentes y futuras”.
