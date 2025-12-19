La Ciudad de Buenos Aires prohíbe la pirotecnia ruidosa para cuidar a las personas, los animales y el ambiente

Al respecto, Jorge Macri manifestó: “Prohibimos el uso de pirotecnia con efecto audible en toda la Ciudad. La pirotecnia sonora afecta la salud de personas mayores, con TEA y de bebés. Además, provoca daños a los animales y al ecosistema. Esta decisión también responde a un pedido que escuchamos de forma recurrente en las reuniones de vecinos”.