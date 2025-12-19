Preocupante alerta meteorológica por tormentas para Buenos Aires y 11 provincias más: el informe del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó la llegada de intensas precipitaciones que afectarán a varios territorios del país este sábado. Los detalles.
Más allá de que el Área Metropolitana de Buenos Aires espera un sábado inestable, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se encargó de lanzar el pronóstico para todo el país, con una alerta meteorológica, que es naranja para cinco provincias y, por otro lado, es amarilla para otras 10, incluida Buenos Aires.
De esta manera, el organismo detalló cómo estará el clima este sábado en esas regiones y señaló algunas recomendaciones a tener en cuenta.
Se vienen las tormentas: alerta naranja para 5 provincias
La primera advertencia del organismo nacional abarca a las provincias de Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Corrientes.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas de fuerte intensidad para estas zonas. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla para Buenos Aires y 9 provincias más por tormentas
En tanto, los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla son Buenos Aires, Salta, Jujuy, Corrientes, Córdoba, La Rioja, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Cabe señalar que la zona cordillerana de Neuquén, Chubut y Río Negro también presenta una alerta amarilla por lluvias.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario