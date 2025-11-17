Qué es "764″, el grupo satánico neonazi que envió amenazas a dos universidades

Las autoridades catalogaron al grupo como “depredadores cibernéticos” debido a su modalidad de acción, la cual consiste en ganarse la amistad de adolescentes vulnerables a través de las mencionadas plataformas para después coaccionarlos con el fin de que desarrollen un comportamiento violento. Según el FBI y la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) de Reino Unido, el grupo manipula a las víctimas para realizar actos sexuales, autolesionarse e incluso intentar suicidarse, mientras sus miembros observan, según reflejó ABC News.

La red es descrita como una "secta neonazi satánica" que glorifica ataques como la Masacre de Columbine e introduce a sus víctimas en ideologías extremas.

“Buscan insensibilizar a los jóvenes ante la violencia y socavar las normas sociales al respecto. Normalizan la posesión, producción y difusión de material de abuso sexual infantil explícito y material violento para corromper y preparar a sus víctimas para futuros actos de violencia, ganar notoriedad entre otros miembros de la red y sembrar el terror con el fin de acelerar el caos bajo la ideología de 764, buscando la desestabilización social”, advirtió el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

A nivel local, “no hay evidencia de la existencia del grupo en Argentina, sí en Estados Unidos, donde se arrestó a algunos de sus miembros. Creemos que pueden estar tratando de sumar puntos para poder integrarla”, indicó una fuente del caso a Infobae.