Qué hacer para mantener los beneficios de la SUBE y hasta cuándo hay tiempo
Todas las personas que tengan beneficios provinciales o locales en la tarjeta SUBE deben actualizarla para que el descuento siga vigente.
Las personas que cuentan con beneficios locales o provinciales en la SUBE deberán realizar una actualización de la tarjeta antes de que termine enero para poder seguir accediendo a los descuentos en el transporte público. El trámite es gratuito y permite que el sistema mantenga activos los datos del usuario.
Durante enero, provincias como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta, San Juan y Santa Fe solicitaron a sus usuarios actualizar los datos de la SUBE para mantener los beneficios sociales, como la tarifa social o los descuentos.
La actualización es clave para evitar la pérdida de subsidios en transporte urbano, integrar beneficios nacionales con el sistema local y garantizar continuidad de descuentos en colectivos metropolitanos.
Quienes no realicen el procedimiento a tiempo pueden encontrarse con errores en la tarifa al momento de pagar el pasaje o incluso perder los beneficios vigentes en colectivos, trenes y subtes.
Cómo actualizar la tarjeta SUBE
Existen distintas maneras de hacer la actualización y todas son sencillas. Para actualizar la SUBE, el usuario debe ingresar a la app o dirigirse a una terminal, elegir la opción “Actualizar SUBE”, cargar los datos personales y el número de tarjeta, y seguir las instrucciones hasta finalizar. El proceso es totalmente gratuito y solo requiere tener la tarjeta a mano.
- A través de la app SUBE: es la opción más cómoda. Se puede descargar en el celular y seguir los pasos indicados.
- Con un celular con tecnología NFC: acercando la tarjeta a una terminal de acreditación SUBE.
- En una terminal de acreditación SUBE: de forma manual y presencial.
Por qué es importante hacer la actualización
La actualización sirve para que el sistema reconozca correctamente la información personal del titular de la tarjeta. Sin este paso, los beneficios sociales o descuentos aplicados pueden dejar de funcionar, lo que impacta directamente en el costo del viaje diario.
Además, se debe realizar el trámite antes de fin de mes permite evitar demoras o saturación en las terminales durante los últimos días de enero.
