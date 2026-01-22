Qué hacer para mantener los beneficios de la SUBE y hasta cuándo hay tiempo

- A través de la app SUBE: es la opción más cómoda. Se puede descargar en el celular y seguir los pasos indicados.

- Con un celular con tecnología NFC: acercando la tarjeta a una terminal de acreditación SUBE.

- En una terminal de acreditación SUBE: de forma manual y presencial.

Por qué es importante hacer la actualización

La actualización sirve para que el sistema reconozca correctamente la información personal del titular de la tarjeta. Sin este paso, los beneficios sociales o descuentos aplicados pueden dejar de funcionar, lo que impacta directamente en el costo del viaje diario.

Además, se debe realizar el trámite antes de fin de mes permite evitar demoras o saturación en las terminales durante los últimos días de enero.