No hubo una tragedia de milagro en Mar del Plata: así cayó un techo en un boliche de Playa Grande

caia techo boliche

Derrumbe en una obra en Villa Crespo: cayó un andamio sobre el techo de una casa y rompió el tanque de agua

Este martes por la mañana, una obra en construcción sufrió un derrumbe en el barrio porteño de Villa Crespo: un balancín, estructura metálica que se cuelga para realizar tareas en altura, colapsó sobre la vivienda lindera, provocando la ruptura del tanque de agua.

Los dueños de la vivienda afectada, Daniel y Graciela, denunciaron que el balancín cayó sobre el techo de la habitación de sus hijos y apuntaron contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por no exigir medidas de precaución en la gran cantidad de obras que se realizan en el barrio.

En este sentido, Graciela señaló que la caída del balancín fue producto de "un acto de inconsciencia, como tantos que hay en las obras en edificación. Las autoridades no responden, sólo pasan a ver cómo está todo y siguen de largo hasta que pasan estas cosas".

En diálogo con C5N, Daniel agregó que esta situación "no es la primera", sino que "desde que empezó la obra se sumaron molestias, grietas en paredes, humedad, ruidos excesivos durante el día".

Asimismo, marcó que además del edificio en construcción de al lado, causante del derrumbe de esta mañana, hay otros "seis o siete" obras habilitadas en la cuadra, algunas ya encaminadas y otras por comenzar. "Una locura", expresó con indignación.

El incidente ocurrió sobre la calle Bonpland al 1000, entre Aguirre y Loyola, a las 10 de la mañana. Desde el SAME reportaron a Clarín que por el momento no han atendido a ningún herido de la obra en construcción. Sin embargo, Daniel aclaró que no han permitido ingresar a los paramédicos para constatar que estén todos los trabajadores bien.