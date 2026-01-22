Clima tornadizo en Mar del Plata: noches de remera en la Rambla y alerta por dos días de lluvia

Sin embargo, el veraneante deberá estar atento porque el "tiempo de playa" tendrá una pausa obligada. La inestabilidad comenzará a sentirse el lunes 26, jornada en la que aparecerá la "lluvia débil" hacia la tarde/noche.

Golpe de maquininha en Brasil: otra razón para elegir Mar del Plata y la Costa Atlántica

La situación se repetirá el martes 27, donde el cielo estará cubierto y volverán a registrarse precipitaciones débiles hacia el final del día. Tras este pasaje de agua, se espera un descenso de la temperatura para el miércoles 28, con una máxima que caerá a los 23°C, devolviendo el aire fresco característico de la ciudad balnearia.