Clima tornadizo en Mar del Plata: noches de remera en la Rambla y alerta por dos días de lluvia
El pronóstico anticipa un fin de semana ideal con máximas de 31 grados en Mar del Plata. Cuándo hay que sacar el paraguas y cómo sigue la temporada.
Los turistas que eligieron la segunda quincena de enero para descansar en "La Feliz" se encontraron con un regalo climático. El pronóstico extendido para Mar del Plata anuncia jornadas de calor intenso y, lo más esperado por todos, noches templadas ideales para caminar en remera por la costa, aunque la inestabilidad amenaza con interrumpir la racha de sol.
Para este arranque de fin de semana, las condiciones son inmejorables. El viernes 23 de enero el termómetro marcará 29°C, mientras que el sábado 24 será el día estrella de la semana: se espera una máxima de 31°C con cielo mayormente despejado.
Noches ideales y el momento de la lluvia en Mar del Plata
Lo destacable de este fenómeno es la temperatura mínima, que se mantendrá elevada permitiendo disfrutar de la vida nocturna sin abrigo. El sábado por la noche la temperatura rondará los 20°C y el domingo la mínima será aún más alta, ubicándose en los 22°C, generando un clima tropical poco habitual en la costa atlántica.
Sin embargo, el veraneante deberá estar atento porque el "tiempo de playa" tendrá una pausa obligada. La inestabilidad comenzará a sentirse el lunes 26, jornada en la que aparecerá la "lluvia débil" hacia la tarde/noche.
La situación se repetirá el martes 27, donde el cielo estará cubierto y volverán a registrarse precipitaciones débiles hacia el final del día. Tras este pasaje de agua, se espera un descenso de la temperatura para el miércoles 28, con una máxima que caerá a los 23°C, devolviendo el aire fresco característico de la ciudad balnearia.
