Parte médico: confirman que Bastian tiene lesiones cerebrales y cervicales severas
El nene de 8 años fue sometido a estudios complementarios que confirmaron el dramático diagnóstico.
Estudios complementarios confirmaron que Bastian, el nene de 8 años que sigue en terapia intensiva tras un brutal choque en Pinamar, presenta “lesiones cerebrales y cervicales severas producto del traumatismo” sufrido durante el impacto.
Así lo indicó la actualización del parte médico emitido por el del Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata a través del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.
“En la mañana de hoy, jueves 22 de enero, se le realizaron estudios por resonancia magnética del cerebro y de la columna cervical que confirmaron la presencia de lesiones cerebrales y cervicales severas producto del traumatismo”, confirmó el informe emitido después del mediodía.
Por estos motivos, los médicos decidieron mantener inmovilizada su zona cervical, mientras el caso es seguido estrictamente por los equipos de neurocirugía, neurología y terapia intensiva del hospital infantil marplatense.
A su vez, se informó que el menor permanece con asistencia respiratoria ventilatoria y que ya se le realizó la traqueotomía que estaba programada para hoy, con el fin de asegurar vía aérea estable.
Bastian “continúa bajo estricto control médico, con pronóstico reservado e internado en la unidad de terapia intensiva” del centro médico.
En el parte médico de esta mañana, el hospital informó que "durante la tarde de ayer, se intentó retirar de manera programada el respirador para evaluar si el paciente podía respirar por sus propios medios”. Sin embargo, “se evidenció falta de respiración espontánea de probable origen neurológico, por lo que fue necesario reanudar la asistencia respiratoria".
"Se realizó una interconsulta con el servicio de otorrinolaringología para programar una traqueotomía, con el objetivo de asegurar una vía respiratoria más estable”, adelantaron e informaron que estaban pendientes del informe definitivo, el cual finalmente evidenció un daño en sistema nervioso central.
El mensaje de la mamá de Bastian tras el último parte médico
Macarena realizó un nuevo posteo en sus redes sociales luego del parte médico emitido en horas de la mañana donde se detallaba que el nene no presentaba respiración espontánea, algo atribuido a lesiones cerebrales.
“Seguimos pidiendo por Basti. En estos momentos le están realizando una resonancia, oremos por él, por su cabecita, por su columna, por todo su cuerpito. Vamos hijo, sos muy fuerte. TE AMO”, escribió Macarena, su madre horas antes de que se sepan los resultados de los estudios.
