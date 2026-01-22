Parte médico: confirman que Bastian tiene lesiones cerebrales y cervicales severas

Bastian “continúa bajo estricto control médico, con pronóstico reservado e internado en la unidad de terapia intensiva” del centro médico.

En el parte médico de esta mañana, el hospital informó que "durante la tarde de ayer, se intentó retirar de manera programada el respirador para evaluar si el paciente podía respirar por sus propios medios”. Sin embargo, “se evidenció falta de respiración espontánea de probable origen neurológico, por lo que fue necesario reanudar la asistencia respiratoria".

"Se realizó una interconsulta con el servicio de otorrinolaringología para programar una traqueotomía, con el objetivo de asegurar una vía respiratoria más estable”, adelantaron e informaron que estaban pendientes del informe definitivo, el cual finalmente evidenció un daño en sistema nervioso central.

El mensaje de la mamá de Bastian tras el último parte médico

mama bastian

Macarena realizó un nuevo posteo en sus redes sociales luego del parte médico emitido en horas de la mañana donde se detallaba que el nene no presentaba respiración espontánea, algo atribuido a lesiones cerebrales.

“Seguimos pidiendo por Basti. En estos momentos le están realizando una resonancia, oremos por él, por su cabecita, por su columna, por todo su cuerpito. Vamos hijo, sos muy fuerte. TE AMO”, escribió Macarena, su madre horas antes de que se sepan los resultados de los estudios.