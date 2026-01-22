Villa Luzuriaga: escracharon al dueño de un súper por presunto abuso a una nena de 11 años

Por los incidentes posteriores a la denuncia, un tío de la nena, identificado como Renzo, fue detenido, lo que sumó un nuevo foco de conflicto en el barrio. La familia exige su inmediata liberación y sostiene que actuó en medio de una situación límite, marcada por la bronca y la impotencia ante la falta de respuestas judiciales rápidas. El caso, así, quedó atravesado no solo por la gravedad de la acusación original, sino también por las consecuencias sociales y judiciales que se desencadenaron después.

A la tensión se sumaron declaraciones de vecinos que, a través de videos difundidos en redes sociales, afirmaron que el mismo comerciante habría protagonizado otros episodios violentos en la zona, incluso choques contra personas, y señalaron que contaría con una supuesta protección policial a cambio de dinero.