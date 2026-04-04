Cayó el prófugo por el crimen del rapero Mike Dee en Morón

crimen del rapero

A su vez, contó que otro de los sospechosos no es del barrio: “Es el que estuvo más tiempo acá. Dicen que después del martes estuvo viniendo y entrando como si fuera su casa”.

Por otro lado, sospechan que los oresuntos asesinos se habrian querido quedar con la propiedad para convertirla en un lugar de venta de droga. "Esta gente no es del barrio, vienen a hacer estragos acá", dijo en TN, Rosa una vecina que tiene un comercio.

La mujer conto que el martes, le vendió un jabón a un hombre que no era del barrio. Un dato le resultó sospechoso: el extraño le explicó que necesitaba el jabón para sacar la sangre de la ropa, ya que se había manchado por trabajar en un frigorífico.

Interviene en el caso el fiscal Claudio Oviedo, de la Unidad Fiscal Número 5 de Morón, y hay dos sospechosos que están siendo investigados. Además, convocó a los bomberos para la remoción de elementos que pueden ser importantes para esclarecer la causa.