Cayó en San Martín una de las ladronas que asaltó al ex guitarrista de Pappo en Caballito y recuperan el botín
La Policía de la Ciudad detuvo en San Martín a una mujer de 35 años y secuestró gran parte de los instrumentos robados a Daniel González. Buscan a su cómplice.
La Policía de la Ciudad logró la detención de una mujer de 35 años acusada de participar en el asalto contra Daniel Guillermo González, ex guitarrista de Norberto "Pappo" Napolitano. El operativo, que contó con el apoyo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se llevó a cabo este sábado en Billinghurst, partido de San Martín.
El violento asalto en Caballito
El hecho delictivo se había registrado el pasado 15 de febrero en el barrio porteño de Caballito. Según consta en la denuncia, el músico fue interceptado por una pareja de delincuentes cuando intentaba ingresar a un edificio ubicado en la avenida Avellaneda al 70.
Los asaltantes lo obligaron a entrar a su departamento y lo desvalijaron. El botín con el que huyeron incluyó:
-
Distintas guitarras eléctricas y 15 pedales de marcas importadas.
Documentación personal, dinero en efectivo y un teléfono celular.
Además, los ladrones forzaron a la víctima a realizar una transferencia de fondos mediante una billetera virtual.
IMPORTANTE: Cuándo llega el tormentón que bajará 14 grados la temperatura y congelará el comienzo de clases en CABA
La investigación y el botín recuperado en San Martín
El rastreo de la transferencia digital fue clave. Los investigadores lograron identificar a los autores del robo cruzando los datos del movimiento bancario con el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, lo que permitió ubicar el domicilio de los sospechosos.
Con la orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36, a cargo del Dr. Alejandro Ferro, los efectivos irrumpieron en una vivienda ubicada en la calle Pueyrredón al 5700.
En el lugar, además de detener a la imputada, se logró recuperar gran parte de lo robado al músico:
-
Once pedaleras de distintas marcas, transformadores y cables de conexión.
Un reloj smartwatch de aluminio, joyas (un collar plateado y una pulsera dorada) y dinero en efectivo.
Dos teléfonos celulares.
Las autoridades confirmaron que la investigación continúa abierta y se mantiene una intensa búsqueda para dar con el paradero del hombre que actuó como cómplice en el asalto.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario