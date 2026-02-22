Cayó en San Martín una de las ladronas que asaltó al ex guitarrista de Pappo en Caballito y recuperan el botín

Con la orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36, a cargo del Dr. Alejandro Ferro, los efectivos irrumpieron en una vivienda ubicada en la calle Pueyrredón al 5700.

En el lugar, además de detener a la imputada, se logró recuperar gran parte de lo robado al músico:

Once pedaleras de distintas marcas, transformadores y cables de conexión.

Un reloj smartwatch de aluminio, joyas (un collar plateado y una pulsera dorada) y dinero en efectivo.

Dos teléfonos celulares.

Las autoridades confirmaron que la investigación continúa abierta y se mantiene una intensa búsqueda para dar con el paradero del hombre que actuó como cómplice en el asalto.