Tras el trágico temporal que mató a Kiara y a su mamá en Paraná, familiares piden ayuda para reconstruirse

Asistencia básica: Se requiere comprar con urgencia ropa, medicamentos y elementos de primera necesidad para los menores y su padre.

Destinatario directo: Velázquez remarcó de forma contundente que todo lo recaudado será entregado a Miguel Barrios para el cuidado de sus hijos, quienes tras la tragedia ya se encuentran a resguardo y reunidos con él.

temporal Trágico temporal en Paraná

Cómo colaborar con la familia Barrios

La iniciativa solidaria fue organizada por María Belén Mena, tía de la menor, quien puso a disposición una cuenta para centralizar las donaciones de quienes deseen aportar "con lo que cada uno pueda".

El alias habilitado para realizar las transferencias es: labelu.mena

Asimismo, la familia aprovechó el espacio para aclarar ciertos malentendidos y rumores malintencionados que circularon en las últimas horas y que generaron angustia en el entorno. "No teníamos para cubrir gastos de velatorio, ni cajones. Nos donaron ese servicio, y queríamos explicar que mi tía recibió comentarios negativos", relató Velázquez, pidiendo respeto y empatía ante el doloroso momento que les toca atravesar.