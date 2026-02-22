Tras el trágico temporal que mató a Kiara y a su mamá en Paraná, familiares piden ayuda para reconstruirse
Tras la muerte de la menor, sus allegados continúan la colecta solidaria en Paraná. El padre y sus otros dos hijos perdieron también su casa en el temporal.
La ciudad de Paraná no sale de la conmoción tras el temporal que se cobró la vida de Patricia Mena y de su hija, Kiara Barrios. Con dolor a flor de piel tras el hallazgo del cuerpo de la menor en el arroyo, la familia busca ahora sostener a los sobrevivientes, quienes perdieron todo por la fuerza del agua.
En este contexto de duelo y necesidad extrema, la campaña económica para ayudar a Miguel Barrios y a sus otros dos hijos cobra una urgencia vital.
Una colecta para empezar de cero
Patricia Velázquez, madrina de Kiara, dialogó con la prensa local y reiteró el pedido de colaboración económica para la familia.
El temporal arrasó con la vivienda de la familia Barrios, dejándolos en una situación de extrema vulnerabilidad. Por este motivo, los fondos de la campaña tienen un destino claro:
Asistencia básica: Se requiere comprar con urgencia ropa, medicamentos y elementos de primera necesidad para los menores y su padre.
Destinatario directo: Velázquez remarcó de forma contundente que todo lo recaudado será entregado a Miguel Barrios para el cuidado de sus hijos, quienes tras la tragedia ya se encuentran a resguardo y reunidos con él.
Cómo colaborar con la familia Barrios
La iniciativa solidaria fue organizada por María Belén Mena, tía de la menor, quien puso a disposición una cuenta para centralizar las donaciones de quienes deseen aportar "con lo que cada uno pueda".
El alias habilitado para realizar las transferencias es: labelu.mena
Asimismo, la familia aprovechó el espacio para aclarar ciertos malentendidos y rumores malintencionados que circularon en las últimas horas y que generaron angustia en el entorno. "No teníamos para cubrir gastos de velatorio, ni cajones. Nos donaron ese servicio, y queríamos explicar que mi tía recibió comentarios negativos", relató Velázquez, pidiendo respeto y empatía ante el doloroso momento que les toca atravesar.
