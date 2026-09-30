El mensaje que Maxi Ghione le dedicó a su hijo antes de ser detenido: "Se vienen tiempos difíciles"
El actor había publicado una extensa carta acompañada por fotografías familiares horas antes de quedar detenido en Santa Fe por una denuncia por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas.
La detención de Maxi Ghione en la provincia de Santa Fe puso bajo atención una publicación que el actor había realizado en sus redes sociales apenas horas antes. El intérprete había compartido una serie de fotografías junto a su hijo Juan, de 20 años, acompañadas por una extensa carta en la que hablaba de momentos difíciles, conflictos, justicia y confianza.
El mensaje había sido publicado antes de que trascendiera la denuncia que derivó en el procedimiento policial y judicial contra Ghione. Por ese motivo, algunas de sus expresiones comenzaron a ser observadas bajo una nueva perspectiva, aunque no existe información pública que permita establecer que el texto estuviera relacionado directamente con la causa.
El actor fue detenido luego de una denuncia por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas. La investigación permanece abierta y, hasta el momento, Ghione no realizó declaraciones públicas sobre los hechos que se le atribuyen.
¿Qué decía el mensaje de Maxi Ghione a su hijo?
La publicación estaba dirigida a Juan, el hijo del actor, fruto de su relación con la actriz mexicana Ana Carolina Valsagna. En las imágenes compartidas podía verse a Ghione junto al joven en distintos momentos de su vida.
El texto tenía un tono personal y afectivo, pero también incluía referencias a situaciones complejas y a personas que podrían interponerse en el camino de su hijo. “Batallar con quienes se interpongan en ese camino que te está llevando de a poco a resolver cada minuto eterno donde no podés encontrar las preguntas a esas respuestas que, acechando, viven abajo de tu cama”, escribió.
Más adelante, hizo referencia a sus propios padres y a la herencia emocional que había recibido de ellos: “No te preocupes por mí, tu abuela me dio la dulzura, pero no te olvides nunca que por algo llevo el apellido de tu abuelo”.
Sin embargo, fue otra frase la que adquirió mayor repercusión después de conocerse su detención. “Hijo, se vienen tiempos difíciles, tiempos en que unos ganan y otros pierden, donde el respeto y la codicia se chocan, donde el daño no tiene límites”, señaló.
La frase sobre la justicia que volvió a ser observada tras la denuncia
La carta también incluía una referencia a la justicia y a la existencia de personas que, según Ghione, actuarían para defender aquello que consideraban correcto. “Pero también habrá gente buena que irá por la justicia que a cada uno corresponde”, escribió el actor.
La publicación no mencionaba de manera explícita la denuncia, la persona que posteriormente lo acusaría ni los hechos que actualmente son investigados. Por eso, cualquier vínculo entre esas palabras y el expediente debe ser considerado dentro del contexto y sin establecer una relación directa que no haya sido confirmada públicamente.
El mensaje continuaba con un pedido a su hijo para que intentara disfrutar y mantenerse alejado de determinadas situaciones. “No escuches ni sepas, no pienses ni analices; reí mientras puedas la cantidad de carcajadas que puedas, que te duela la cara de reír”, expresó.
El cierre de la carta tuvo un tono mucho más íntimo y estuvo marcado por una declaración de amor hacia el joven: “Te pido solamente una cosa, confiá en mí. El mundo no es lo que parece. Te amo sin fondo. Papá”.
Por qué la publicación tomó otra dimensión
La publicación fue realizada un día antes de que Ghione quedara detenido en Santa Fe. Según la información conocida sobre el expediente, la investigación se originó a partir de la denuncia presentada por un trabajador sexual, quien habría señalado que fue contactado para concurrir a una vivienda donde se encontraba el actor.
De acuerdo con el relato incluido en la denuncia, el hombre habría sido retenido contra su voluntad durante el encuentro y también habría sufrido amenazas. Se trata de hechos denunciados que ahora deberán ser investigados por la Justicia.
A partir de la presentación, el fiscal J. M. Puig, del Ministerio Público de la Acusación de Sunchales, dispuso una serie de medidas para avanzar en la investigación. Entre ellas estuvo un allanamiento en una vivienda de la localidad santafesina de Lehmann.
El procedimiento terminó con la detención de Ghione y el secuestro de armas, de acuerdo con la información difundida sobre el operativo. La causa se encuentra en etapa de investigación y todavía deberá determinarse cómo continuará el proceso judicial.
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