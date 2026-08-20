Muerte de un nene de 6 años en Santa Fe: hallaron pelos en su mano e investigan si se defendió de un ataque

Al llegar al domicilio, el personal policial encontró a la madre del menor, de iniciales R.M. y 22 años, sosteniendo en brazos el cuerpo sin vida de su hijo, quien quedó inmediatamente detenida de manera preventiva por orden de la Justicia.

La mamá del nene fallecido no tiene antecedentes penales ni hubo previamente intervenciones de los servicios de niñez locales ni provinciales, al menos eso informaron los investigadores.

La causa está en manos de la fiscal Daniela Montegrosso, que pidió la detención de la madre de Izan. "Este tipo de hecho requiere una mirada inicial que es la que tal vez nos permite sostener en estos momentos que la responsabilidad del hecho parecería recaer en la madre del niño. Por esa razón es que la fiscal ha dispuesto en el día de ayer su detención", dijo Jorge Nessier, Fiscal Regional de la Primera Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la Provincia de Santa Fe.

Además, agregó: "Es un hecho de particulares circunstancias que no ha tenido en principio un testigo presencial y que está enmarcado en una situación muy particular de un entorno familiar y eso requiere reunir todos los elementos necesarios para poder avanzar en la investigación."

La fiscal Montegrosso, en la misma conferencia de prensa, aseguró que deberá esperar el resultado de las pericias para avanzar con una posible audiencia imputativa y que podría prorrogar los plazos hasta reunir la información necesaria, en el caso en el que decida imputar algún delito.