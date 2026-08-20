Muerte de un nene de 6 años en Santa Fe: hallaron pelos en su mano e investigan si se defendió de un ataque
El menor fue encontrado sin vida dentro de una casa de San Justo. La Justicia espera la necropsia y los estudios forenses para determinar cómo murió. Su madre permanece detenida.
Un nuevo dato podría resultar determinante sumó otro giro a la investigación por la muerte de Izan Mendoza Aguirre , un nene de 6 años hallado sin vida en la localidad santafesina de San Justo.
Durante una primera revisión del cuerpo, un médico encontró cabellos largos en una de las manos del menor. Ahora los investigadores intentarán determinar su origen y establecer si están relacionados con un posible forcejeo.
Ante esa particularidad, la fiscal Daniela Montegrosso ordenó que el cuerpo fuera trasladado para realizar la necropsia y los estudios forenses correspondientes. Esas pericias serán fundamentales para establecer la mecánica y las circunstancias de la muerte.
Las muestras de pelo serán sometidas a peritajes de ADN con el objetivo de cotejarlas con las personas vinculadas al entorno del nene y establecer si existió la intervención de un tercero antes de su deceso.
La muerte del nene de 6 años en Santa Fe
El hecho comenzó a investigarse este miércoles tras un llamado al 911 que alertaba sobre un episodio de violencia familiar en una vivienda del barrio Reyes, en la localidad de San Justo.
Al llegar al domicilio, el personal policial encontró a la madre del menor, de iniciales R.M. y 22 años, sosteniendo en brazos el cuerpo sin vida de su hijo, quien quedó inmediatamente detenida de manera preventiva por orden de la Justicia.
La mamá del nene fallecido no tiene antecedentes penales ni hubo previamente intervenciones de los servicios de niñez locales ni provinciales, al menos eso informaron los investigadores.
La causa está en manos de la fiscal Daniela Montegrosso, que pidió la detención de la madre de Izan. "Este tipo de hecho requiere una mirada inicial que es la que tal vez nos permite sostener en estos momentos que la responsabilidad del hecho parecería recaer en la madre del niño. Por esa razón es que la fiscal ha dispuesto en el día de ayer su detención", dijo Jorge Nessier, Fiscal Regional de la Primera Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la Provincia de Santa Fe.
Además, agregó: "Es un hecho de particulares circunstancias que no ha tenido en principio un testigo presencial y que está enmarcado en una situación muy particular de un entorno familiar y eso requiere reunir todos los elementos necesarios para poder avanzar en la investigación."
La fiscal Montegrosso, en la misma conferencia de prensa, aseguró que deberá esperar el resultado de las pericias para avanzar con una posible audiencia imputativa y que podría prorrogar los plazos hasta reunir la información necesaria, en el caso en el que decida imputar algún delito.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario