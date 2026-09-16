Qué significan los colores de las tapas de leche y cómo saber cuál elegir
Las tapas azules, verdes, rojas y naranjas pueden ayudar a diferenciar variedades de leche, aunque su significado cambia según la marca.
Al recorrer las góndolas de cualquier supermercado es habitual encontrar envases de leche con tapas de distintos colores. Azul, verde, rojo y naranja son algunos de los tonos más frecuentes, y muchas personas los utilizan como referencia rápida para reconocer qué producto están comprando.
Sin embargo, existe una aclaración importante: no hay un código universal que determine qué significa cada color de tapa de leche. Las empresas pueden utilizar diferentes combinaciones para distinguir sus productos y, por ese motivo, el color no debería ser el único dato utilizado para elegir una variedad.
¿Qué significa el color de la tapa de la leche?
Aunque no existe una regla obligatoria para todos los fabricantes, algunas tonalidades suelen asociarse con determinadas variedades. Por eso, estos colores deben tomarse como una referencia visual y no como una clasificación definitiva.
- Azul: en muchas marcas identifica la leche entera, que conserva un mayor contenido de materia grasa.
- Verde: suele utilizarse para productos parcialmente descremados o descremados, aunque esto puede variar de acuerdo con el fabricante.
- Rojo: algunas marcas lo emplean para distinguir la leche entera, mientras que otras pueden reservarlo para una variedad específica de su línea.
- Naranja: frecuentemente aparece en productos deslactosados. Sin embargo, una leche con tapa naranja puede ser entera o descremada, según la marca.
Leche entera, descremada y deslactosada: ¿cuál es la diferencia?
Uno de los principales errores consiste en asumir que una leche deslactosada necesariamente tiene menos grasa. Son características diferentes: la denominación deslactosada está relacionada con la lactosa, mientras que las categorías entera, parcialmente descremada o descremada se vinculan principalmente con el contenido de materia grasa.
Por lo tanto, una leche puede ser deslactosada y, al mismo tiempo, ser entera. También puede existir una versión deslactosada con menor contenido graso. Esta diferencia explica por qué observar únicamente el color de la tapa puede llevar a una elección equivocada.
¿Qué hay que mirar en el envase?
La manera más segura de saber qué tipo de leche se está comprando es revisar la información que figura en el envase. La tapa puede servir como una primera referencia, pero la etiqueta contiene los datos específicos del producto.
Denominación del producto
- Es uno de los elementos más importantes. Allí se puede comprobar si se trata de leche entera, parcialmente descremada, descremada, deslactosada u otra variante.
Contenido de materia grasa
- El porcentaje de grasa permite diferenciar las distintas variedades y evitar confusiones entre productos.
Información nutricional
- La tabla nutricional ofrece información sobre grasas, proteínas, hidratos de carbono y otros componentes.
Lista de ingredientes
- También resulta útil para conocer la composición del producto y detectar diferencias entre variedades.
Rótulo frontal
- Cuando corresponde, el frente del envase puede presentar advertencias nutricionales que también conviene observar antes de comprar.
La clave para elegir la leche correcta
Si la intención es comprar una leche entera, descremada o deslactosada, lo recomendable es no depender exclusivamente del color de la tapa. La información impresa en el envase es la referencia que permite conocer con precisión qué producto se está llevando.
En definitiva, las tapas de colores funcionan principalmente como una ayuda visual. Pueden facilitar la identificación dentro de una misma marca, pero siempre conviene comprobar la denominación, el contenido de materia grasa y la información nutricional antes de colocar el producto en el carrito.
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