Qué significan los colores de las tapas de leche y cómo saber cuál elegir

¿Qué hay que mirar en el envase?

La manera más segura de saber qué tipo de leche se está comprando es revisar la información que figura en el envase. La tapa puede servir como una primera referencia, pero la etiqueta contiene los datos específicos del producto.

Denominación del producto

Es uno de los elementos más importantes. Allí se puede comprobar si se trata de leche entera, parcialmente descremada, descremada, deslactosada u otra variante.

Contenido de materia grasa

El porcentaje de grasa permite diferenciar las distintas variedades y evitar confusiones entre productos.

Información nutricional

La tabla nutricional ofrece información sobre grasas, proteínas, hidratos de carbono y otros componentes.

Lista de ingredientes

También resulta útil para conocer la composición del producto y detectar diferencias entre variedades.

Rótulo frontal

Cuando corresponde, el frente del envase puede presentar advertencias nutricionales que también conviene observar antes de comprar.

La clave para elegir la leche correcta

Si la intención es comprar una leche entera, descremada o deslactosada, lo recomendable es no depender exclusivamente del color de la tapa. La información impresa en el envase es la referencia que permite conocer con precisión qué producto se está llevando.

En definitiva, las tapas de colores funcionan principalmente como una ayuda visual. Pueden facilitar la identificación dentro de una misma marca, pero siempre conviene comprobar la denominación, el contenido de materia grasa y la información nutricional antes de colocar el producto en el carrito.