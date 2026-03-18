Quebró el mítico restaurante Brighton, una joya del microcentro porteño y bar notable de la Ciudad
Había sobrevivido a crisis económicas, cambios en el mercado inmobiliario de la City y hasta a la pandemia de 2020, pero no pudo con el escenario actual.
Mientras otros bares notables del microcentro porteño ven renacer su gestión y su público se renueva, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires decretó en febrero de este año la quiebra del tradicional Brighton, ubicado en Sarmiento 645.
Formalmente The New Brighton, el bar y restaurante era uno de los 88 bares notables de la Ciudad con una historia que se remonta a 1908, cuando era una prestigiosa sastrería de lores ingleses de la Pampa húmeda que en 1925 llegó a recibir al entonces príncipe de Gales Eduardo, luego duque de Windsor, el hombre que abdicaría al trono del Reino Unido para casarse con Wallis Simpson.
La anécdota consta en el libro "Cafés notables de Buenos Aires" (2012), de Horacio Spinetto, y la prueba de lo encantado que quedó el fallido monarca británico con el Brighton está en que permitió que colgaran en sus paredes el escudo del Príncipe de Gales -tres plumas de avestruz dentro de una corona-, un detalle que no se repitió en ningún sitio fuera de la Mancomunidad de Naciones (más o menos como eso de tener la única sucursal de Harrods fuera del Reino Unido).
La sastrería The Brighton funcionó hasta 1976, pero la impronta british se mantuvo hasta el final en su salón, como un espacio para los almuerzos de caballeros atareados con sus negocios. El local tiene 450 metros cuadrados y espacio para 150 comensales, lo que representó un desafío en su última etapa.
A lo largo de más de un siglo el bar tuvo sus vaivenes, atados siempre a la economía argentina, y tuvo jefes ilustres, como el Gato Dumas, que le dejó su impronta de bistró y también hizo funcionar ahí Clark's.
Pero la gestión más reciente tuvo que hacer un cierre total por la pandemia en 2020 y cuando reabrió, en noviembre de 2021, lo hizo adaptándose a los tiempos que corren, con precios que buscaban al público joven y al turismo, informó el sitio iPofesional al dar cuenta de la quiebra.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 3 de la Ciudad de Buenos Aires decretó el 27 de febrero de 2026 la quiebra del Brighton, como consta en un edicto que salió publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
A partir de ahora, la contadora Nancy Edith Contreras quedará como síndica de la empresa y los acreedores tienen hasta el 24 de abril próximo para levantar la mano y pedir la verificación de sus créditos.
Para el 9 de junio deberían estar listos los informes individuales de los créditos, y el 7 de agosto se publicará el informe general.
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