Quebró el mítico restaurante Brighton, una joya del microcentro porteño y bar notable de la Ciudad

Pero la gestión más reciente tuvo que hacer un cierre total por la pandemia en 2020 y cuando reabrió, en noviembre de 2021, lo hizo adaptándose a los tiempos que corren, con precios que buscaban al público joven y al turismo, informó el sitio iPofesional al dar cuenta de la quiebra.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 3 de la Ciudad de Buenos Aires decretó el 27 de febrero de 2026 la quiebra del Brighton, como consta en un edicto que salió publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

A partir de ahora, la contadora Nancy Edith Contreras quedará como síndica de la empresa y los acreedores tienen hasta el 24 de abril próximo para levantar la mano y pedir la verificación de sus créditos.

Para el 9 de junio deberían estar listos los informes individuales de los créditos, y el 7 de agosto se publicará el informe general.