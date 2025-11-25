Quién era Camila Merlo, la joven de 26 años cuyos restos fueron hallados en Córdoba
Por el momento, la causa fue caratulada como "homicidio", no hay detenidos y se esperan pericias clave para esclarecer el crimen.
La Justicia de Córdoba confirmó la identidad de la joven cuyos restos fueron hallados en los últimos días en el barrio General Urquiza. Se trata de Camila Merlo, de 26 años, cuya allegados ya fueron notificada formalmente y acompaña el avance de la causa.
La investigación está a cargo de la fiscal Eugenia Pérez Moreno, quien instruye el expediente bajo la carátula de "homicidio". Hasta el momento no hay personas detenidas, pero se analizan diversos elementos recolectados en la zona, además de registros de cámaras de seguridad que podrían aportar datos relevantes para reconstruir lo sucedido.
Según fuentes judiciales, un tatuaje resultó clave para avanzar con la identificación. Los restos habían sido encontrados en dos momentos distintos: primero, cuando un vecino advirtió la presencia de una bolsa con partes humanas; y días más tarde, cuando personal policial localizó nuevas bolsas en un zanjón cercano durante tareas de rastrillaje. Ambos hallazgos orientaron el trabajo pericial que permitió finalmente confirmar la identidad de la víctima.
Los allegados de Camila mantiene contacto permanente con la Justicia y se encuentra a disposición para colaborar con la investigación. Mientras se esperan los resultados de las pericias anatomopatológicas y criminalísticas, los investigadores trabajan para determinar el itinerario de las bolsas, el lugar donde ocurrió el crimen y la posible participación de más de una persona.
Crimen en Córdoba: quién era Camila Merlo
Camila Merlo, conocida por su entorno como “China”, tenía 26 años y era madre de una niña pequeña. Vivía en Córdoba sin una red familiar amplia, por lo que sus amigas se habían convertido en un sostén fundamental en su vida cotidiana. La describen como una joven afectuosa, alegre y de carácter firme, con una presencia cercana que dejó huella en quienes compartían sus días.
Era trabajadora sexual, sostén de familia y estaba profundamente unida a su círculo íntimo, con el que construyó lazos de cuidado y apoyo mutuo.
Su entorno pide que el caso avance con celeridad y que se haga justicia por Camila, cuya muerte generó una profunda conmoción en la comunidad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario