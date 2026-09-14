Quién era Camila Vechiarello, la aspirante a Gendarmería asesinada en San Juan
Tenía 26 años, era oriunda de Rosario y se había instalado en Barreal para cumplir su objetivo de ingresar a Gendarmería Nacional. Fue encontrada muerta en una vivienda con golpes y heridas de arma blanca
La vida de Camila Agustina Vechiarello quedó marcada por un proyecto que había decidido perseguir lejos de su Rosario natal. A los 26 años, la joven se había trasladado a San Juan para formarse con el objetivo de ingresar a Gendarmería Nacional. Sin embargo, ese sueño terminó de manera trágica: fue encontrada muerta en una vivienda de Barreal y la Justicia investiga el caso bajo la hipótesis de un femicidio.
El crimen ocurrió durante el domingo y generó conmoción entre los habitantes de la localidad sanjuanina. La investigación apunta especialmente a Carlos Riveros, de 25 años, quien era pareja de la víctima y también había iniciado su formación para incorporarse a una fuerza de seguridad.
Camila Vechiarello y su sueño de ingresar a Gendarmería
Camila tenía 26 años y era oriunda de Rosario, Santa Fe. Tiempo atrás había tomado la decisión de mudarse a San Juan para comenzar una etapa vinculada con su proyecto personal y profesional. Su objetivo era ingresar a Gendarmería Nacional, por lo que se instaló en la localidad de Barreal, donde realizaba la instrucción correspondiente.
La joven compartía ese camino con su pareja. Riveros, de 25 años y oriundo de Tartagal, Salta, también había realizado la formación para ingresar a Gendarmería. Sin embargo, según la información publicada por Tiempo de San Juan, había sido separado recientemente del instituto. Ese vínculo entre ambos quedó ahora en el centro de la investigación judicial.
¿Cómo encontraron muerta a la joven en San Juan?
La alarma se activó cerca de las 12:30 del domingo, cuando efectivos de la Policía de San Juan y funcionarios judiciales acudieron a una vivienda de Barreal. En el interior encontraron a Camila sin vida. Los investigadores detectaron golpes y heridas provocadas por un arma blanca, indicios que desde el comienzo orientaron la pesquisa hacia una muerte violenta.
El procedimiento estuvo a cargo de especialistas del Complejo Científico Forense, que trabajaron en la escena para recolectar rastros y secuestrar elementos que puedan aportar información sobre lo sucedido.
La causa está bajo la dirección del fiscal Adolfo Díaz, junto al ayudante fiscal César Recio, con la coordinación de Roberto Ginsberg, integrante de la UFI Delitos Especiales. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia para establecer con precisión la causa de muerte y aportar información sobre la mecánica del ataque.
Su novio quedó detenido y es el principal sospechoso
Cuando los efectivos llegaron a la vivienda, Carlos Riveros se encontraba en el lugar. El joven quedó a disposición de la Justicia y posteriormente fue trasladado a una dependencia policial. De acuerdo con las primeras informaciones, Riveros habría manifestado intenciones de provocarse lesiones, por lo que las autoridades intervinieron y recibió asistencia médica.
Actualmente permanece detenido mientras los investigadores intentan establecer cuál fue su participación en la muerte de Camila. Su situación procesal todavía dependerá de las pruebas que se incorporen durante las próximas medidas judiciales. La investigación deberá reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda y cuáles fueron las circunstancias que terminaron con la vida de la joven aspirante a Gendarmería.
Los elementos encontrados en la escena llevaron a la Justicia a investigar el caso bajo la hipótesis de un femicidio. Los peritos trabajan sobre distintos rastros y objetos secuestrados en la vivienda con el objetivo de reconstruir las horas previas al hallazgo. La autopsia será otra de las medidas centrales para determinar cómo murió Camila y establecer la mecánica del ataque.
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