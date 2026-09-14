Quién era Camila Vechiarello, la aspirante a Gendarmería asesinada en San Juan

El procedimiento estuvo a cargo de especialistas del Complejo Científico Forense, que trabajaron en la escena para recolectar rastros y secuestrar elementos que puedan aportar información sobre lo sucedido.

La causa está bajo la dirección del fiscal Adolfo Díaz, junto al ayudante fiscal César Recio, con la coordinación de Roberto Ginsberg, integrante de la UFI Delitos Especiales. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia para establecer con precisión la causa de muerte y aportar información sobre la mecánica del ataque.

Su novio quedó detenido y es el principal sospechoso

Cuando los efectivos llegaron a la vivienda, Carlos Riveros se encontraba en el lugar. El joven quedó a disposición de la Justicia y posteriormente fue trasladado a una dependencia policial. De acuerdo con las primeras informaciones, Riveros habría manifestado intenciones de provocarse lesiones, por lo que las autoridades intervinieron y recibió asistencia médica.

Actualmente permanece detenido mientras los investigadores intentan establecer cuál fue su participación en la muerte de Camila. Su situación procesal todavía dependerá de las pruebas que se incorporen durante las próximas medidas judiciales. La investigación deberá reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda y cuáles fueron las circunstancias que terminaron con la vida de la joven aspirante a Gendarmería.

Los elementos encontrados en la escena llevaron a la Justicia a investigar el caso bajo la hipótesis de un femicidio. Los peritos trabajan sobre distintos rastros y objetos secuestrados en la vivienda con el objetivo de reconstruir las horas previas al hallazgo. La autopsia será otra de las medidas centrales para determinar cómo murió Camila y establecer la mecánica del ataque.