Encontraron muerta a una aspirante a Gendarmería en San Juan: detuvieron a su pareja

¿Quién es el hombre detenido?

El detenido fue identificado como Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años y oriundo de Tartagal, Salta. Al momento de la llegada de los efectivos se encontraba en el lugar donde fue encontrada la joven y quedó a disposición de la Justicia. Durante el procedimiento surgió además una situación vinculada con el estado del sospechoso.

De acuerdo con una de las primeras reconstrucciones, habría manifestado intenciones de atentar contra su propia vida. Los investigadores intervinieron para evitar que pudiera provocarse lesiones.

Versiones difundidas posteriormente por medios locales indicaron que habría intentado quitarse la vida y que recibió asistencia médica antes de ser trasladado a una dependencia policial. Por el momento, permanece detenido mientras avanza la investigación y se intenta establecer qué sucedió durante las horas previas al hallazgo de la joven.

La investigación por la muerte de Camila Vechiarello

En la vivienda trabajaron especialistas del Complejo Científico Forense, quienes realizaron distintas tareas para preservar y recolectar evidencia. El operativo estuvo bajo las directivas del fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio, con la coordinación de Roberto Ginsberg, integrante de la UFI Delitos Especiales.

Los peritos levantaron rastros y secuestraron distintos elementos que serán sometidos a estudios. El objetivo es reconstruir la secuencia de acontecimientos y determinar qué ocurrió dentro de la vivienda antes de que la joven fuera encontrada muerta. Las pruebas forenses serán determinantes para establecer la mecánica de la muerte y aportar elementos que permitan definir la situación procesal de Riveros.