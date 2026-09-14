Encontraron muerta a una aspirante a Gendarmería en San Juan: detuvieron a su pareja
Camila Agustina Vechiarello, de 26 años, fue hallada sin vida en una vivienda de Barreal con múltiples lesiones. La Justicia investiga el caso bajo la hipótesis de un femicidio.
Una joven que se encontraba realizando su formación para ingresar a Gendarmería Nacional fue encontrada muerta este domingo en una vivienda de Barreal, San Juan. La víctima presentaba múltiples signos de violencia y heridas compatibles con el uso de un arma blanca. Por el hecho, su pareja quedó detenida y es investigada como principal sospechoso.
La víctima fue identificada como Camila Agustina Vechiarello, de 26 años y oriunda de Rosario, Santa Fe. Había viajado a San Juan para realizar la instrucción correspondiente con el objetivo de incorporarse a la fuerza de seguridad.
El hallazgo ocurrió durante el mediodía y rápidamente se desplegó un operativo policial y judicial en el domicilio. La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que analiza las circunstancias en las que se produjo la muerte.
¿Cómo encontraron a la aspirante a Gendarmería?
La alerta que puso en marcha el procedimiento ingresó alrededor de las 12.30. Efectivos de la Policía de San Juan y funcionarios judiciales se trasladaron hasta la vivienda ubicada en Barreal. Al ingresar, encontraron a Vechiarello sin vida. Los primeros análisis realizados en el lugar permitieron detectar lesiones que serían compatibles con golpes y heridas provocadas por un elemento punzocortante.
Los indicios recogidos durante las primeras horas llevaron a los investigadores a considerar que se trató de una muerte violenta. En ese contexto, la pareja de la víctima quedó inmediatamente bajo la lupa. La causa es investigada bajo la hipótesis de un femicidio, aunque serán las pruebas incorporadas al expediente las que permitan establecer con precisión qué ocurrió y cuál fue la participación del sospechoso.
¿Quién es el hombre detenido?
El detenido fue identificado como Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años y oriundo de Tartagal, Salta. Al momento de la llegada de los efectivos se encontraba en el lugar donde fue encontrada la joven y quedó a disposición de la Justicia. Durante el procedimiento surgió además una situación vinculada con el estado del sospechoso.
De acuerdo con una de las primeras reconstrucciones, habría manifestado intenciones de atentar contra su propia vida. Los investigadores intervinieron para evitar que pudiera provocarse lesiones.
Versiones difundidas posteriormente por medios locales indicaron que habría intentado quitarse la vida y que recibió asistencia médica antes de ser trasladado a una dependencia policial. Por el momento, permanece detenido mientras avanza la investigación y se intenta establecer qué sucedió durante las horas previas al hallazgo de la joven.
La investigación por la muerte de Camila Vechiarello
En la vivienda trabajaron especialistas del Complejo Científico Forense, quienes realizaron distintas tareas para preservar y recolectar evidencia. El operativo estuvo bajo las directivas del fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio, con la coordinación de Roberto Ginsberg, integrante de la UFI Delitos Especiales.
Los peritos levantaron rastros y secuestraron distintos elementos que serán sometidos a estudios. El objetivo es reconstruir la secuencia de acontecimientos y determinar qué ocurrió dentro de la vivienda antes de que la joven fuera encontrada muerta. Las pruebas forenses serán determinantes para establecer la mecánica de la muerte y aportar elementos que permitan definir la situación procesal de Riveros.
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