San Juan: golpearon y maniataron a un hombre para robarle 21.000 dólares y una moto

Mientras que las autoridades sanjuaninas buscan identificar a los responsables del violento robo, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que se llevaron, los investigadores sospechan que existió un entregador que les aportó información precisa sobre la víctima y los dólares que guardaba en la vivienda.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 3ª y la investigación del caso quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones Sur y del fiscal Juan Manuel Gálvez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Delitos contra la Propiedad.