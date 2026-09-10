San Juan: golpearon y maniataron a un hombre para robarle 21.000 dólares y una moto
Los delincuentes escaparon con todo el dinero y otras pertenencias de las víctimas. Los investigadores sospechan que hubo un entregador.
Un brutal robo tuvo lugar en una vivienda de la localidad de Rwson, provincia de San Juan, donde dos delincuentes golpearon y maniataron al dueño, un ciudadano ecuatoriano, y escaparon con 21.000 dólares, una moto y otros elementos de valor.
El violento asalto ocurrió en la madrugada del lunes en el interior de una vivienda situada sobre la calle Santa Fe, en el barrio Villa Lerga. Según el relato de la víctima, identificada como J.A.C., de 44 años, dos delincuentes encapuchados ingresaron por los fondos tras saltar una medianera de unos dos metros, forzaron una ventana de la cocina y lo sorprendieron.
La secuencia fue brutal: los ladrones lo golpearon para reducirlo. Luego, le ataron las manos y los pies con un cable de cargador. Además, le cubrieron el rostro con una manta, de acuerdo con lo detallado por el portal Tiempo de San Juan.
Después de revisar exhaustivamente la casa, los delincuentes escaparon con 21.000 dólares, 8.000 pesos, una moto Yamaha de 150 azul, dos teléfonos celulares, una netbook, una controladora y perfumes.
La víctima logró liberarse por sus propios medios y recién entonces pudo llamar a la policía para pedir ayuda. Según se informó, pese a la cantidad de golpes sufridos durante el asalto, no fue necesario su traslado a un hospital para recibir mayor asistencia médica.
Mientras que las autoridades sanjuaninas buscan identificar a los responsables del violento robo, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que se llevaron, los investigadores sospechan que existió un entregador que les aportó información precisa sobre la víctima y los dólares que guardaba en la vivienda.
La denuncia fue radicada en la Comisaría 3ª y la investigación del caso quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones Sur y del fiscal Juan Manuel Gálvez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Delitos contra la Propiedad.
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