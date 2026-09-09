Quién era Elías Vázquez, el joven de 23 años asesinado por motochorros en José C. Paz
El barrio de Sol y Verde sigue conmocionado con la muerte del chico que fue asesinado por motochorros por la espalda para robarle su moto.
La violencia delictiva cobró una nueva vida en la zona oeste del conurbano bonaerense. David Elías Ojeda Vázquez, un joven de tan solo 23 años, fue asesinado de un disparo por la espalda en el barrio Sol y Verde, en José C. Paz, por motochorros que querían robarle su moto.
El crimen ocurrió este lunes, cuando el joven regresaba del gimnasio y fue abruptamente abordado por dos delincuentes disfrazados de repartidores de apps de delivery, quienes lo atacaron a traición para arrebatarle su vehículo y luego darse a la fuga.
Los agresores lo interceptaron en plena vía pública y, sin darle margen para defenderse, le dispararon a sangre fría para apoderarse del vehículo y huir del lugar a toda velocidad.
Quién era "Tito", el emprendedor apasionado por la vida sana
Detrás de la tragedia hay una historia de esfuerzo interrumpida de manera drástica. Elías —a quien sus seres queridos llamaban cariñosamente “Tito”— era un trabajador independiente que comercializaba diversos productos a través de internet. Lejos de ser un simple lujo o un transporte ocasional, la moto que le robaron constituía su herramienta indispensable de trabajo diario para realizar entregas y sostener su emprendimiento.
Quienes lo rodeaban lo recuerdan como un joven de hábitos sanos y rutina marcada. Dividía sus días entre sus proyectos laborales, la disciplina del gimnasio y el tiempo compartido con sus afectos más cercanos. De hecho, antes del crimen se había ido a cortar el pelo, había jugado a la PlayStation y se había marchado al gimnasio con la promesa de volver pronto, algo que finalmente no ocurrió.
Tras conocerse la noticia, el dolor se apoderó de su entorno. Thiago, amigo cercano y excompañero de vivienda de la víctima durante el año pasado, expresó el devastador impacto que dejó el crimen entre sus allegados: "Es la mejor persona que me pudo haber tocado como amigo y ya no lo tengo. Quedan los recuerdos nomás", manifestó entre lágrimas ante las cámaras.
La comunidad del barrio Sol y Verde permanece conmocionada tras el asesinato, mientras la investigación avanza para dar con los falsos repartidores que terminaron con la vida de Ojeda Vázquez.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario