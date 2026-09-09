Quién era Elías Vázquez, el joven de 23 años asesinado por motochorros en José C. Paz

Tras conocerse la noticia, el dolor se apoderó de su entorno. Thiago, amigo cercano y excompañero de vivienda de la víctima durante el año pasado, expresó el devastador impacto que dejó el crimen entre sus allegados: "Es la mejor persona que me pudo haber tocado como amigo y ya no lo tengo. Quedan los recuerdos nomás", manifestó entre lágrimas ante las cámaras.

La comunidad del barrio Sol y Verde permanece conmocionada tras el asesinato, mientras la investigación avanza para dar con los falsos repartidores que terminaron con la vida de Ojeda Vázquez.