Vecinos de José C. Paz reclamaron justicia por Elías, el joven asesinado por motochorros

Quién era Elías, el emprendedor apasionado por la vida sana

Detrás de la tragedia hay una historia de esfuerzo interrumpida de manera drástica. Elías —a quien sus seres queridos llamaban cariñosamente “Tito”— era un trabajador independiente que comercializaba diversos productos a través de internet. Lejos de ser un simple lujo o un transporte ocasional, la moto que le robaron constituía su herramienta indispensable de trabajo diario para realizar entregas y sostener su emprendimiento.

Quienes lo rodeaban lo recuerdan como un joven de hábitos sanos y rutina marcada. Dividía sus días entre sus proyectos laborales, la disciplina del gimnasio y el tiempo compartido con sus afectos más cercanos. De hecho, antes del crimen se había ido a cortar el pelo, había jugado a la PlayStation y se había marchado al gimnasio con la promesa de volver pronto, algo que finalmente no ocurrió.

Tras conocerse la noticia, el dolor se apoderó de su entorno. Thiago, amigo cercano y excompañero de vivienda de la víctima durante el año pasado, expresó el devastador impacto que dejó el crimen entre sus allegados: "Es la mejor persona que me pudo haber tocado como amigo y ya no lo tengo. Quedan los recuerdos nomás", manifestó entre lágrimas ante las cámaras.