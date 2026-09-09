Vecinos de José C. Paz reclamaron justicia por Elías, el joven asesinado por motochorros
El doloroso episodio tuvo lugar en la noche de este lunes, cuando el chico de 23 años volvía del gimnasio. Lo mataron por la espalda para quitarle la moto.
La indignación y el dolor por el crimen de Elías Ojeda Vázquez se trasladaron masivamente a las calles de José C. Paz. Durante la tarde de este miércoles, una multitud integrada por familiares, amigos y vecinos del barrio Sol y Verde encabezó un vehemente reclamo de justicia por el asesinato del joven de 23 años, acribillado por dos delincuentes para robarle la motocicleta.
La jornada de protesta se inició en el cruce estratégico de la Ruta 197 y la avenida Gaspar Campos. En ese punto, los manifestantes interrumpieron de forma total el tránsito mediante un corte de calzada, visibilizando el reclamo con quema de cubiertas y maderas en plena vía pública.
Exigencia de seguridad en José C. Paz
Con el correr de las horas y ante la falta de respuestas oficiales inmediatas, la columna de marcha decidió trasladar la protesta directamente hacia la sede de la Municipalidad de José C. Paz, ubicada a poca distancia del lugar del corte inicial.
Frente al edificio municipal, la multitud exigió medidas de seguridad concretas, mayor presencia policial en los barrios y el rápido esclarecimiento del caso para dar con los falsos repartidores que terminaron con la vida de Ojeda Vázquez.
La conmoción en la zona es total y los allegados a la víctima anticiparon que continuarán con las movilizaciones hasta que haya detenidos por el hecho.
Quién era Elías, el emprendedor apasionado por la vida sana
Detrás de la tragedia hay una historia de esfuerzo interrumpida de manera drástica. Elías —a quien sus seres queridos llamaban cariñosamente “Tito”— era un trabajador independiente que comercializaba diversos productos a través de internet. Lejos de ser un simple lujo o un transporte ocasional, la moto que le robaron constituía su herramienta indispensable de trabajo diario para realizar entregas y sostener su emprendimiento.
Quienes lo rodeaban lo recuerdan como un joven de hábitos sanos y rutina marcada. Dividía sus días entre sus proyectos laborales, la disciplina del gimnasio y el tiempo compartido con sus afectos más cercanos. De hecho, antes del crimen se había ido a cortar el pelo, había jugado a la PlayStation y se había marchado al gimnasio con la promesa de volver pronto, algo que finalmente no ocurrió.
Tras conocerse la noticia, el dolor se apoderó de su entorno. Thiago, amigo cercano y excompañero de vivienda de la víctima durante el año pasado, expresó el devastador impacto que dejó el crimen entre sus allegados: "Es la mejor persona que me pudo haber tocado como amigo y ya no lo tengo. Quedan los recuerdos nomás", manifestó entre lágrimas ante las cámaras.
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