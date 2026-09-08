Conmoción en José C. Paz: volvía del gimnasio y lo mataron para robarle la moto

Investigan el crimen y buscan a los atacantes

La investigación quedó a cargo de la Justicia, que trabaja para identificar a los dos delincuentes que participaron del asalto y que permanecen prófugos.

Familiares y amigos de Elías aguardan la entrega del cuerpo y anticiparon que realizarán manifestaciones y cortes sobre la Ruta 197 para reclamar por el esclarecimiento del crimen y la detención de los responsables.

Los investigadores analizan las imágenes registradas durante el ataque y otras cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir la fuga de los asesinos y determinar hacia dónde se dirigieron después de haber robado la moto.

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San Juan: cargó nafta, se subió al auto y se escapó sin pagar

Un insólito episodio se registró en una estación de servicio de la ciudad de San Juan, donde un automovilista cargó nafta, se subió al auto y se retiró del lugar sin pagar. Toda la secuencia quedó registrada en un video grabado por las cámaras de seguridad y ahora buscan al conductor en fuga.

El hecho ocurrió en una estación de servicio situada en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y Esteban Echeverría y las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.

Las cámaras de seguridad registraron cada momento de la secuencia, desde el ingreso a la estación hasta la salida del auto.

Según se observa en el video, el conductor ingresó al establecimiento y detuvo el auto junto a un surtidor, por lo que un playero se acercó y se encargó de cargar el combustible.

Hasta ese momento, la situación transcurría con absoluta normalidad, hasta que terminó la carga y el conductor tenía que pagar.

La fuga quedó registrada en un video

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, en lugar de dirigirse al sector de pago, el conductor subió a su auto, cerró la puerta y puso el vehículo en marcha, todo bajo la atenta mirada del playero.

La maniobra fue rápida. De un momento a otro, el conductor arrancó y aceleró. El auto atravesó la playa de la estación de servicio y después se escapó por una de las calles próximas, desapareciendo rápidamente de la zona.

El trabajador, en tanto, se quedó parado en el lugar y sorprendido por lo que acababa de suceder.

Buscan identificar al conductor

A partir de las imágenes que comenzaron a viralizarse durante las últimas horas, las autoridades buscan obtener información que permita establecer la identidad de la persona que estaba al volante y localizar el auto utilizado para concretar la fuga. El registro de las cámaras podría ser incorporado como evidencia ante una eventual denuncia.