Habló el papá del joven asesinado por motochorros en José C. Paz: "Siento mucha bronca"
José Luis expresó su bronca por el crimen de su hijo y pidió que la Policía intensifique la búsqueda de los dos delincuentes.
El papá de Elías, el joven de 22 años que fue asesinado por motochorros cuando volvía a su casa en José C. Paz, expresó su dolor y reclamó justicia.
"Siento mucha bronca, quisiera que haya justicia. La policía se está moviendo, pero quisiera que se muevan más porque esto tiene que dar una enseñanza. Quisiera justicia nada más", expresó José Luis, en referencia a los sospechosos que continúan prófugos, en diálogo con TN.
En esa línea, agregó: "Mi hijo era sano. Iba al gimnasio, trabajaba, venía todas las tardes acá. No se merecía esto, que estos ratas lo maten por la espalda. Estoy recaliente".
Cómo fue el brutal ataque en el que asesinaron a Elías en José C. Paz
El hecho ocurrió cerca de las 21.30, en el cruce de las calles Polonia y Piñero, cuando Elías circulaba en su moto rumbo a su casa, en la localidad de Sol y Verde.
Dos delincuentes que circulaban en moto, vestidos como repartidores, lo interceptaron para robarle. El joven intentó escapar, pero uno de los asaltantes le disparó por la espalda y perdió el control del vehículo.
Los delincuentes volvieron a acercarse cuando la víctima estaba tirada en el suelo y se llevaron la moto, que hasta el momento no fue recuperada.
Elías permaneció unos 15 minutos en el lugar hasta que llegó una ambulancia que lo trasladó de urgencia al Hospital Mercante. Pese a la asistencia médica, murió como consecuencia de las heridas.
Buscan a los motochorros que asesinaron a Elías
La Justicia busca identificar a los dos delincuentes que participaron del asalto que, por el momento, permanecen prófugos.
Familiares y amigos de Elías esperan que les entreguen el cuerpo y anticiparon que realizarán manifestaciones y cortes sobre la Ruta 197 para reclamar por el esclarecimiento del crimen y la detención de los responsables.
Los investigadores analizan las imágenes registradas durante el ataque y otras cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir la fuga de los asesinos y determinar hacia dónde se dirigieron después de haber robado la moto.
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