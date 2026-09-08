Habló el papá del joven asesinado por motochorros en José C. Paz: "Siento mucha bronca"

Los delincuentes volvieron a acercarse cuando la víctima estaba tirada en el suelo y se llevaron la moto, que hasta el momento no fue recuperada.

Elías permaneció unos 15 minutos en el lugar hasta que llegó una ambulancia que lo trasladó de urgencia al Hospital Mercante. Pese a la asistencia médica, murió como consecuencia de las heridas.

Buscan a los motochorros que asesinaron a Elías

La Justicia busca identificar a los dos delincuentes que participaron del asalto que, por el momento, permanecen prófugos.

Familiares y amigos de Elías esperan que les entreguen el cuerpo y anticiparon que realizarán manifestaciones y cortes sobre la Ruta 197 para reclamar por el esclarecimiento del crimen y la detención de los responsables.

Los investigadores analizan las imágenes registradas durante el ataque y otras cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir la fuga de los asesinos y determinar hacia dónde se dirigieron después de haber robado la moto.