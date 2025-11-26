Córdoba: el gobernador Martín Llaryora será sometido a una operación esta semana

El diputado electo por Córdoba será intervenido en la Fundación Favaloro a través de un procedimiento cardíaco que no supone una cirugía tradicional a corazón abierto, sino que se procederá a la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo, una técnica menos invasiva.

Martín Llaryora visitó la Casa Rosada

Martín Llaryora formó parte del primer grupo de gobernadores que se reunió en Casa Rosada con el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, y fue tenido en cuenta para ampliar la lista de apoyos legislativos de cara al Presupuesto 2026 y al paquete de reformas que Javier Milei enviará al Congreso.

Tras el encuentro, el gobernador de Córdoba reveló que dialogaron con los funcionarios sobre "un presupuesto con sentido común, un presupuesto que incentive la producción, un presupuesto que genere el empleo y, por supuesto, un presupuesto que reduzca la presión fiscal".