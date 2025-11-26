Córdoba: el gobernador Martín Llaryora será sometido a una operación esta semana
El mandatario provincial anunció que seguirá trabajando en el post operatorio y reveló cuál es el diagnóstico que le dieron sus médicos en Córdoba.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció que el jueves de esta semana se someterá a una intervención quirúrgica en el Hospital San Roque, ubicado en la capital provincial.
"Quiero contarles que mañana me someteré a una intervención quirúrgica ambulatoria en el Hospital San Roque. Los médicos detectaron una hernia epigástrica, por lo que me realizarán una hernioplastia epigástrica", agregó el mandatario provincial en un mensaje publicado durante la tarde del miércoles en su perfil de X.
Martín Llaryora explicó que "se trata de un procedimiento ambulatorio, que no requiere internación", y aseguró que no afectará su agenda laboral al frente de la gobernación de Córdoba.
"Tras la intervención, seguiré trabajando y cumpliendo con mis responsabilidades, siempre respetando las indicaciones del equipo médico", señaló.
La respuesta de sus seguidores
"Por fin un político que usa el hospital público de su jurisdicción y no una clínica privada de CABA", comentó un seguidor de Martín Llaryora en X, quizás comparando al actual gobernador de Córdoba con su predecesor, Juan Schiaretti, quien se prepara para ser sometido este viernes a una intervención quirúrgica programada en la Ciudad de Buenos Aires.
El diputado electo por Córdoba será intervenido en la Fundación Favaloro a través de un procedimiento cardíaco que no supone una cirugía tradicional a corazón abierto, sino que se procederá a la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo, una técnica menos invasiva.
Martín Llaryora visitó la Casa Rosada
Martín Llaryora formó parte del primer grupo de gobernadores que se reunió en Casa Rosada con el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, y fue tenido en cuenta para ampliar la lista de apoyos legislativos de cara al Presupuesto 2026 y al paquete de reformas que Javier Milei enviará al Congreso.
Tras el encuentro, el gobernador de Córdoba reveló que dialogaron con los funcionarios sobre "un presupuesto con sentido común, un presupuesto que incentive la producción, un presupuesto que genere el empleo y, por supuesto, un presupuesto que reduzca la presión fiscal".
