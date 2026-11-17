Quién era Nicolás Salerno, el astrónomo que encontraron muerto en el Planetario de La Plata
Nicolás Emilio Salerno tenía 48 años y era un integrante muy querido de la comunidad científica de la UNLP.
Nicolás Emilio Salerno formaba parte de la comunidad de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y se destacaba por su compromiso con las actividades de extensión y divulgación científica de la institución.
Apasionado por la astronomía, el científico de 48 años participaba de iniciativas vinculadas con la observación del cielo y la difusión del conocimiento sobre las estrellas y las constelaciones. Además, se desempeñaba como coordinador del área de Jubilaciones Ejecutivas de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.
El reconocimiento de la comunidad científica
La noticia provocó una profunda tristeza entre sus compañeros y las autoridades de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, que este lunes difundieron un mensaje de despedida en sus redes sociales y decretaron duelo institucional.
"Despedimos con mucho dolor a Nicolás Salerno, miembro muy querido por nuestra comunidad, fallecido el día de ayer. Nicolás fue un apasionado de la astronomía, contribuyó enormemente al desarrollo de la extensión en el Observatorio y tuvo un compromiso ejemplar con la institución", expresaron en el comunicado.
En el mensaje, las autoridades destacaron además su calidad humana y acompañaron a sus familiares y seres queridos. Como señal de duelo, la facultad permaneció cerrada durante la jornada del lunes.
Hallaron muerto a un astrónomo en el Planetario de La Plata: investigan una caída accidental
Un profundo pesar sacude a la comunidad académica y científica de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) tras confirmarse el fallecimiento de Nicolás Emilio Salerno, un reconocido astrónomo y trabajador del Observatorio local cuyo cuerpo fue encontrado este domingo por la noche en las instalaciones del Planetario de esa ciudad.
De acuerdo con las primeras pericias, la principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a que el profesional cayó desde el techo del edificio luego de resbalarse mientras realizaba tareas en el lugar.
Tras el hallazgo, efectivos policiales y personal del servicio de emergencias médicas acudieron rápidamente al predio ubicado en el Paseo del Bosque platense, aunque al arribar únicamente pudieron constatar el deceso del trabajador.
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