Hallaron muerto a un astrónomo en el Planetario de La Plata: investigan una caída accidental

Un profundo pesar sacude a la comunidad académica y científica de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) tras confirmarse el fallecimiento de Nicolás Emilio Salerno, un reconocido astrónomo y trabajador del Observatorio local cuyo cuerpo fue encontrado este domingo por la noche en las instalaciones del Planetario de esa ciudad.

De acuerdo con las primeras pericias, la principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a que el profesional cayó desde el techo del edificio luego de resbalarse mientras realizaba tareas en el lugar.

Tras el hallazgo, efectivos policiales y personal del servicio de emergencias médicas acudieron rápidamente al predio ubicado en el Paseo del Bosque platense, aunque al arribar únicamente pudieron constatar el deceso del trabajador.