Hallaron muerto a un astrónomo en el Planetario de La Plata: investigan una caída accidental
Nicolás Emilio Salerno fue encontrado sin vida en el Planetario de La Plata. La facultad decretó duelo y la principal hipótesis apunta a un accidente.
Un profundo pesar sacude a la comunidad académica y científica de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) tras confirmarse el fallecimiento de Nicolás Emilio Salerno, un reconocido astrónomo y trabajador del Observatorio local cuyo cuerpo fue encontrado este domingo por la noche en las instalaciones del Planetario de esa ciudad.
De acuerdo con las primeras pericias, la principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a que el profesional cayó desde el techo del edificio luego de resbalarse mientras realizaba tareas en el lugar.
Tras el hallazgo, efectivos policiales y personal del servicio de emergencias médicas acudieron rápidamente al predio ubicado en el Paseo del Bosque platense, aunque al arribar únicamente pudieron constatar el deceso del trabajador.
Dolor y duelo en el Planetario de La Plata y la UNLP
Salerno cumplía un rol fundamental dentro del Observatorio, donde estaba a cargo del manejo del antiguo telescopio y participaba activamente en las diversas actividades de extensión y divulgación científica abiertas a la comunidad.
Ante la trágica noticia, las autoridades de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP emitieron un comunicado en el que destacaron el enorme compromiso institucional y la calidad humana del astrónomo. Asimismo, la casa de estudios resolvió permanecer cerrada durante toda la jornada de este lunes en señal de duelo por la pérdida de uno de sus integrantes más queridos.
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