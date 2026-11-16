Ante la trágica noticia, las autoridades de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP emitieron un comunicado en el que destacaron el enorme compromiso institucional y la calidad humana del astrónomo. Asimismo, la casa de estudios resolvió permanecer cerrada durante toda la jornada de este lunes en señal de duelo por la pérdida de uno de sus integrantes más queridos.