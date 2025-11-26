Quién era Santiago López Monte, el joven asesinado por su novia en Remedios de Escalada

La joven "se fue en un auto, pero no saben de quién", dijo Miguel, quien hizo notar que para "cuando el policía se dio vuelta, no estaba más".

En su lugar la joven dejó a cuatro parientes que se quedaron en la casa de Remedios de Escalada mientras actuaba la Policía.

"La familia no me decía nada, solo querían irse. Decían que mi hermano se clavó en la reja", recordó Miguel.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 de Lanús, a cargo del fiscal Oscar Maidana, quien dispuso que el lugar fuera preservado para las tareas de campo y la intervención de agentes de la Policía Científica.

JOVEN APUÑALADO POR LA NOVIA

La familia de Santiago denunció que se vende droga en la casa donde mataron al muchacho, y que el padre de la presunta asesina está detenido por actividades relacionadas a ese mundillo.

En efecto, fuentes penitenciarias confirmaron al matutino que el padre de la adolescente es un hombre de 43 años que está detenido desde mayo de 2025 en la Unidad N° 40 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) de Lomas de Zamora en el marco de una causa por tenencia de droga.