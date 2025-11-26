Quién era Santiago López Monte, el joven asesinado por su novia en Remedios de Escalada
El joven de 20 años murió esta madrugada en un hospital tras sufrir lo que su pareja describió como "un accidente" con una reja. Fue apuñalado dos veces.
La familia de Santiago López Monte busca respuestas tras el brutal asesinato del joven, que fue apuñalado dos veces en el tórax cuando estaba en una casa en Remedios de Escalada, partido de Lanús. La principal sospechosa es la novia del chico, una adolescente de 16 años que se fugó tras el episodio.
Santiago, de 20 años, era el menor de sus hermanos y había empezado a trabajar como ayudante de albañil con su padre. Desde 2024 estaba en pareja con una joven con la que había ido a vivir a una casa en Remedios de Escalada, partido de Lanús, tras alejarse de los suyos.
"Era una relación rara. Vivió en mi casa y mi mamá la echó porque le pegaba a mi hermano. Mi mamá escuchaba golpes y mi hermano estaba todo lastimado. Una vez vino con los hermanos a romper la casa de mi mamá. Mi hermano le tenia miedo a su familia", relató Macarena, hermana de Santiago, al diario Clarín.
Como Macarena, Miguel también notó cambios en la vida de su hermano pero el episodio final fue determinante: él fue el primero en llegar a la casa en Remedios de Escalada donde encontró el cuerpo de Santiago "tirado, tapado con una sábana".
Miguel aseguró que los efectivos policiales que habían sido llamados por la adolescente de 16 años simplemente la dejaron irse mientras él tenía que reconocer el cuerpo de su hermano.
La joven "se fue en un auto, pero no saben de quién", dijo Miguel, quien hizo notar que para "cuando el policía se dio vuelta, no estaba más".
En su lugar la joven dejó a cuatro parientes que se quedaron en la casa de Remedios de Escalada mientras actuaba la Policía.
"La familia no me decía nada, solo querían irse. Decían que mi hermano se clavó en la reja", recordó Miguel.
El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 de Lanús, a cargo del fiscal Oscar Maidana, quien dispuso que el lugar fuera preservado para las tareas de campo y la intervención de agentes de la Policía Científica.
La familia de Santiago denunció que se vende droga en la casa donde mataron al muchacho, y que el padre de la presunta asesina está detenido por actividades relacionadas a ese mundillo.
En efecto, fuentes penitenciarias confirmaron al matutino que el padre de la adolescente es un hombre de 43 años que está detenido desde mayo de 2025 en la Unidad N° 40 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) de Lomas de Zamora en el marco de una causa por tenencia de droga.
