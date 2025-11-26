Otra vez, miércoles: marcha de pocos jubilados en Congreso bajo un operativo policial desmedido
Jubilados y organizaciones sociales marcharon frente al Congreso bajo un megaoperativo que generó caos de tránsito y cierre de subtes, mucho más que la marcha misma.
Como ocurre todos los miércoles, la Ciudad de Buenos Aires fue escenario de una nueva movilización de jubilados, acompañada de un megaoperativo policial que parece responder más al "temor" que a la realidad de la protesta.
Desde temprano, imágenes de C5N mostraron la avenida Rivadavia cortada y el Congreso vallado, un esquema que, como ya ha sucedido en varias ocasiones, obliga a los manifestantes a modificar su recorrido y pone en evidencia la desproporción de los métodos de seguridad frente a la cantidad de personas presentes.
Tan temprano como las 13:30, el vallado del Congreso ya estaba completo, dejando claro que el despliegue policial se anticipa a la marcha incluso antes de que la mayoría de los asistentes pueda llegar. La concentración, que en esta ocasión estuvo compuesta mayormente por unas pocas decenas de jubilados y algunas organizaciones sociales, no representa un riesgo real ni un desborde de violencia, aunque los operativos den otra impresión.
Como ya ha sucedido, el caos de tránsito generado por los cortes y desvíos afecta a toda la ciudad y termina siendo más consecuencia de la logística policial que de la movilización en sí, dejando escenas casi absurdas: autos detenidos en pleno centro mientras alguna señora mayor permanece sentada en su silla plegable, probablemente con su jubilación mínima, reclamando lo que le corresponde tras años de trabajo.
La jornada se desarrolló con temperaturas altas, un factor que hacía previsible que la afluencia de público fuera baja hasta más entrada la tarde, cuando algunos manifestantes se sumen a la marcha. A pesar de ello, el operativo policial incluyó incluso el cierre temporal de estaciones de subte, una medida que resulta directamente exagerada frente a la magnitud de la protesta de este miércoles.
Entre los pocos presentes, se pudieron ver banderas deseándole fuerza a Pablo Grillo, el fotoreportero que en una de las primeras marchas de los miércoles sufrió una agresión de las fuerzas de seguridad, recordando que la protesta no es solo por los haberes, sino también por la visibilidad y respeto hacia quienes cubren estos eventos.
