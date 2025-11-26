Otra vez, miércoles: marcha de pocos jubilados en Congreso bajo un operativo policial desmedido

Tan temprano como las 13:30, el vallado del Congreso ya estaba completo, dejando claro que el despliegue policial se anticipa a la marcha incluso antes de que la mayoría de los asistentes pueda llegar. La concentración, que en esta ocasión estuvo compuesta mayormente por unas pocas decenas de jubilados y algunas organizaciones sociales, no representa un riesgo real ni un desborde de violencia, aunque los operativos den otra impresión.